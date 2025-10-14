«Οικονομία της θάλασσας»: Ημερίδα της ΝΔ με την ελληνική ναυτιλία στο επίκεντρο

Οι σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζει η οικονομία της θάλασσας σε τομείς όπως η ναυπηγική βιομηχανία, το ναυτικό επάγγελμα, η νησιωτικότητα, οι ναυτιλιακές υποδομές, οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας γενικά και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης στον ναυτιλιακό τομέα και οι κυβερνητικές πολιτικές που υλοποιούνται αλλά και έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας με τίτλο «Οικονομία της Θάλασσας: ευκαιρίες και προκλήσεις», η οποία διοργανώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας από τις Γραμματείες Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας και Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (ΕΚΟ) της ΝΔ και την ΕΚΟ Ναυτιλίας του κόμματος.

Τις εργασίες της ημερίδας τις οποίες παρακολούθησε μεγάλος αριθμός κομματικών στελεχών, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων από τον χώρο της ναυτιλίας, άνοιξε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για την εθνική οικονομία και έδωσε έμφαση στις πολιτικές της Κυβέρνησης που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση του κλάδου και ενισχύουν στην πράξη την εξωστρέφεια και την διεθνή παρουσία της χώρας μας. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι σύντομοι χαιρετισμοί που απηύθυναν ο Γενικός Διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο Γραμματέας Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων Χαράλαμπος Κόκκινος και ο Οργανωτικός Γραμματέας Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας Ανδρέας Χατζηανδρέου.

Την κεντρική πολιτική ομιλία της ημερίδας έκανε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε για την μεγάλη εθνική προσπάθεια, της στήριξης και του εκσυγχρονισμού της Ναυτιλίας μας, της στήριξης της νησιωτικότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης της Γαλάζιας Οικονομίας, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στη δυναμική του ελληνικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος, στις διεθνείς προοπτικές του και στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για βιώσιμη και καινοτόμο ανάπτυξη που θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την εξωτερική μας πολιτική, προσφέροντας ευκαιρίες νέας επιχειρηματικότητας και οικονομικής προόδου.

Με την συμμετοχή του κ. Γκίκα ξεκίνησε και η πρώτη ενότητα της ημερίδας με θέμα «Ναυπήγηση & Ναυπηγοεπισκευή: μια παλιά βιομηχανία με νέα αξία», στην οποία αναδείχθηκαν οι προοπτικές αναγέννησης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και οι νέες δυνατότητες συνεργασίας με φιλικές χώρες-διεθνείς εταίρους, όπως η Δημοκρατία της Κορέας με την προηγμένη ναυπηγική βιομηχανία της, που προσφέρουν ελπιδοφόρες προοπτικές περαιτέρω διεθνούς ανάπτυξης. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα Juseong Lim και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων Πάνος Ξενοκώστας.

Οι ομιλητές στάθηκαν στην ανάγκη τολμηρών μεταρρυθμίσεων, όπως η υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, η υιοθέτηση λύσεων πράσινης ενέργειας και η προώθηση διεθνών συνεργασιών, στις επενδυτικές προοπτικές των ελληνικών ναυπηγείων, μεγάλων και μικρών, καθώς και στις δυνατότητες ανάπτυξης πράσινων και ψηφιακών υποδομών.

Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Πρόεδρος της ΕΚΟ Ναυτιλίας ΝΔ Λευτέρης Παπαναστασίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορική αξία της ελληνικής ναυτιλίας, αναδεικνύοντας τις τομές και μεταρρυθμίσεις που σχεδίασαν και υλοποιούν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Η δεύτερη ενότητα της ημερίδας, με επιμέρους τίτλο «Η ναυτιλία ως επιλογή καριέρας», επικεντρώθηκε στην ανάγκη ανάδειξης της ναυτιλίας ως ελκυστικού πεδίου επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τη νέα γενιά. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Επίτιμος Πρόεδρος Hellenic Shipbrokers Association Νίκος Πενθερουδάκης, ο Αρχιπλοίαρχος Ε.Ν. Χρήστος Ψώρρας, η CEO της Navigator Shipping Consultants Δανάη Μπεζαντάκου και ο Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Γαβριήλ Αμίτσης.

Η συζήτηση ανέδειξε τις ευκαιρίες απασχόλησης σε μια αγορά εργασίας εξ’ αντικειμένου παγκοσμιοποιημένη και ώριμη, την ανάγκη για σύγχρονη εκπαίδευση και δεξιότητες σε νέα αντικείμενα λόγω της εφαρμογής ψηφιακών τεχνολογιών και της πράσινης μετάβασης, αλλά και τον κρίσιμο ρόλο της ναυτικής παράδοσης της Ελλάδας και της ανάδειξής της ως παράγοντα προσέλκυσης των νέων στα ναυτικά επαγγέλματα. Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε η θεματική συντονίστρια Ναυτιλίας της ΓΠΦΕ ΝΔ, Σοφία Παπαδημητρίου.

Η αύξηση σε όλους τους μετρήσιμους δείκτες της ναυτιλίας, η οποία παραμένει η Νο1 οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας, καθώς και η ανάγκη για ανανέωση των υποδομών της (λιμάνια, μαρίνες, υποδομές logistics κλπ), για εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας τους και για νέες επενδύσεις, με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, στη ναυπήγηση, ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα (greening), ήταν τα κεντρικά θέματα της συζήτησης της τρίτης ενότητας της ημερίδας, με τίτλο «Ναυτιλία και Υποδομές».

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Επίτιμος Πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών Κρουαζιέρας & Φορέων Ναυτιλίας Θεόδωρος Κόντες, ο Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος Απόστολος Καμαρινάκης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών-Ναυαγοσωστικών-Αντιρρυπαντικών Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων Παύλος Ξηραδάκης.

Οι παρεμβάσεις και η σχετική συζήτηση ανέδειξαν τη σημασία των λιμένων ως κόμβων εμπορίου, ενέργειας και τουρισμού, την ανάγκη πλήρους εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα: με δυνατότητες ναυπηγοεπισκευής, με οδικά και σιδηροδρομικά συστήματα, με δυνατότητα εξυπηρέτησης τουρισμό παράλληλα με τις κανονικές δραστηριότητες και με την ανάπτυξη και φιλοξενία επιχειρηματικών clusters με δραστηριότητες σχετικές με τη ναυτιλία και τη γαλάζια οικονομία. Την συζήτηση συντόνισε ο Ειδικός Συντονιστής Γαλάζιας Οικονομίας της ΓΠΦΕ ΝΔ Μιχάλης Ιακωβίδης.

Η τέταρτη ενότητα της ημερίδας είχε θέμα «Νησιωτικότητα και Κοινωνική Συνοχή» και επικεντρώθηκε στις πολιτικές για την ενίσχυση της νησιωτικότητας, τη διασύνδεση των νησιών και την επίδραση των πολιτικών αυτών στην κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών κοινοτήτων. Συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, ο Δήμαρχος Οινουσσών Γιώργος Δανιήλ και η επιχειρηματίας Χρύσα Καραϊσκάκη, πλοιοκτήτρια του «ΑΙΟΛΙΣ» που εκτελεί την άγονη γραμμή Λήμνος-Αγ. Ευστράτιος.

Οι συνομιλητές συνόψισαν στα ζητήματα καθημερινότητας των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας, στη σημαντική συμμετοχή των γυναικών των νησιών στη σύγχρονη ναυτιλιακή πραγματικότητα τους, καθώς και στις καινοτόμες δράσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τοπικών οικονομιών, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις μάλιστα εν μέσω μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων, ψηφιακής μετάβασης και ανάγκης για τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδική αναφορά έγινε στα συμπεράσματα του Συμποσίου του Δικτύου Μικρών Νησιών, που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο στο ακριτικό νησί των Οινουσσών και τη Διακήρυξη των Οινουσσών στην οποία εν πολλοίς περιγράφεται η ανάγκη ευθυγράμμισης της νησιωτικότητας με βάση τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές αλλά και τις κοινωνικές και χωρικές ιδιαιτερότητες των νησιωτικών κοινωνιών και οικονομιών. Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε η Θεματική Συντονίστρια Νησιωτικής Πολιτικής της ΓΠΦΕ ΝΔ, Δέσποινα Πρίνια.

Οι εργασίες της ημερίδας έκλεισαν με μια επίκαιρη συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στην πέμπτη ενότητα της ημερίδας με θέμα «Ναυτιλία και Τεχνητή Νοημοσύνη: προοπτικές και ευκαιρίες». Στο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Νικόλας Θεοδοσίου, Άρης Μανασάκης, Μύρων Φλουρής, Αναστάσιος Μακρής και η κα Νιόβη Χριστοπούλου.

Οι τοποθετήσεις ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ναυτιλίας, μέσα από εφαρμογές που ενισχύουν τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την ασφάλεια πλοήγησης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και την σημαντική βελτίωση των οικονομικών και λειτουργικών δεικτών των ναυτιλιακών και υποστηρικτικών επιχειρήσεων από την διαρκή επένδυση στην επιχειρησιακή καινοτομία και την εκπαίδευση των ανθρώπων τους σε αυτή. Συντονιστής της ενότητας ήταν ο Συντονιστής Ναυτιλίας της Γραμματείας ΕΚΟ ΝΔ Δρ. Πάνος Νομικός.

Τον γενικό συντονισμό των εργασιών της ημερίδας είχε ο Διευθυντής της Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας Γιάννης Τριανταφύλλου ο οποίος ευχαρίστησε για τον γόνιμο διάλογο που διεξήχθη μεταξύ πολιτικής ηγεσίας, επιχειρηματικών και ναυτιλιακών φορέων και το πλήθος ουσιαστικών προτάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου τομέα που κατατέθηκαν, επισημαίνοντας ότι η Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας θα συνεχίσει τη δράση της με στοχευμένες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που ενισχύουν τη σύνδεση της πολιτικής με την πραγματική οικονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια του ελληνικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος.