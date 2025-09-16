Κικίλιας στη London International Shipping Week: «Πρώτη δύναμη παγκοσμίως η ελληνική ναυτιλία»

«Η Ελλάδα είναι η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, με το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 60% του στόλου της Ε.Ε. Με αυτήν τη ναυτική παράδοση, η χώρα μας βρίσκεται παντού, συνδιαμορφώνοντας τις εξελίξεις στον κλάδο και στηρίζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευημερία της πατρίδας μας», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από τη «London International Shipping Week».

Αναφερόμενος στη διεθνή παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες και η ναυτιλιακή κοινότητα της χώρας χαίρουν μεγάλου σεβασμού, προσθέτοντας: «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την υποστηρίζουμε και να την ενισχύουμε».

Τόνισε, επίσης, ότι «η Ευρώπη οφείλει να αναδείξει τα πλεονεκτήματά της απέναντι στον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, ώστε η ευρωπαϊκή ναυτιλία να συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας στη «London International Shipping Week» pic.twitter.com/TOPDFpvXi9 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 16, 2025

Συνάντηση με τον Βρετανό υπουργό Μεταφορών

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Λονδίνο, ο υπουργός συναντήθηκε με τον νέο Υπουργό Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Mather MP, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα ναυτιλίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου και στην εμβάθυνση της συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα. Στο τραπέζι τέθηκε ο καθοριστικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας, που δραστηριοποιείται έντονα στο Λονδίνο.

Φωτο: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γραφείο ΤύπουΦωτο: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γραφείο Τύπου

Υπογραμμίστηκε, τέλος, ότι παρά το γεγονός πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μακροχρόνιοι δεσμοί των δύο χωρών στη ναυτιλία παραμένουν ισχυροί και αποτελούν σταθερή βάση για περαιτέρω συνεργασία, με θετικές προοπτικές και για τις δύο πλευρές.