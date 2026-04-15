Όλα έτοιμα για το Εαρινό Ράλλυ

Το Εαρινό Ράλλυ εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της ΦΙΛΠΑ. Αυτό πιστοποιείται απόλυτα από το κατακλυσμό των αιτήσεων συμμετοχών που συγκεντρώνει κάθε χρονιά.

Έτσι και φέτος ο συγκεκριμένος αριθμός έφθασε μέσα ελάχιστο διάστημα τις 110 συμμετοχές. Ωστόσο το όριο που θέτει αναγκαστικά η οργάνωση (λόγω των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών που ισχύουν τόσο στο λιμάνι της Κόστα, όσο και στις Σπέτσες) περιόρισε τελικώς τις συμμετοχές σε εβδομήντα (70) επιλεγμένα πληρώματα.

Φωτογραφία αρχείου: Action Studio GR

Από αυτά, τα σαράντα έξι (46) θα ριχθούν στη μάχη του ιδανικού χρόνου με Μ.Ω.Τ. και δορυφορική χρονομέτρηση της ANUBE Sport, διεκδικώντας τα έπαθλα της κατηγορίας Classic Regularity. Τα υπόλοιπα είκοσι τέσσερα (24) πληρώματα που απαρτίζουν την – αμιγώς περιηγητικού χαρακτήρα - κατηγορία Touring θα χαρούν την οδήγηση στις πανέμορφες διαδρομές όντας πλήρως απαλλαγμένα από το άγχος του ανταγωνισμού.

Μεγάλος χορηγός της φετινής διοργάνωσης είναι η Porsche Hellas, την οποία η ΦΙΛΠΑ τιμά θεσμοθετώντας το Porsche Cup: Μια ξεχωριστή κατηγορία της εκδήλωσης αφιερωμένη σε μοντέλα σταθμούς, ασχέτως παλαιότητας, της θρυλικής φίρμας του Τσουφενχάουζεν τα οποία με την παρουσία τους θα συμπληρώσουν ιδανικά την αίγλη μα και την ιδιαίτερη λάμψη του Εαρινού Ράλλυ.

Το πρόγραμμα

Η εκκίνηση της εκδήλωσης θα δοθεί στις 10.45’ το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου από την Αρχαία Επίδαυρο, με τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών, Classic Regularity και Touring να ακολουθούν μια -άκρως ενδιαφέρουσα οδηγικά - παραλιακή διαδρομή συνολικού μήκους 129 χλμ. Το πρώτο σκέλος θα περάσει από τα χωριά, Δρυόπη, Καλλονή, Βαθύ, Μέθανα, Αγία Ελένη, Δίδυμα, Κοιλάδα, Κρανίδι για να τερματίσουν λίγες ώρες αργότερα στο Πόρτο Χέλι και στη συνέχεια, θα κατευθυνθούν προς την Κόστα όπου θα περάσουν ακτοπλοϊκώς στις Σπέτσες.

Εκεί όλο το νησί θα υποδεχθεί τους συμμετέχοντες στην εμβληματική πλατεία μπροστά από το Poseidonion Grand Hotel, στον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο του οποίου θα παραταχθούν τα αυτοκίνητα της εκδήλωσης, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας θα παρατεθεί welcome drink στα αμφιθεατρικά μπαλκόνια του ξενοδοχείου.

Το δεύτερο και τελευταίο σκέλος του Εαρινού Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2026, εκκινεί το πρωί του Σαββάτου 18/4 στις 11.30’ από το Poseidonion Grand Hotel και τερματίζει στην παραλία της Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται ουσιαστικά για μία χαλαρή βόλτα πέριξ του νησιού, στο μέσο της οποίας όλοι οι συμμετέχοντες θα σμίξουν σε μία μεγάλη παρέα και θα απολαύσουν ένα πικνίκ ακριβώς δίπλα στο…κύμα.

Μετά το πικνίκ, το κομβόι των αυτοκινήτων στο οποίο θα προΐστανται τα συμμετέχοντα πληρώματα με μοντέλα της Porsche, θα συνεχίσουν το γύρο του νησιού και θα κατευθυνθούν προς το παλιό Λιμάνι με τελικό προορισμό το Poseidonion Grand Hotel, όπου και θα λάβει χώρα στις 19.30’ η απονομή των επάθλων στους νικητές των γενικών κατατάξεων, ενώ η βραδιά θα κλείσει ως είθισται με τον καλύτερο τρόπο: Με εορταστικό πάρτι στο Pines Bar.

Φωτογραφία αρχείου: Action Studio GR

Η Κυριακή 19 Απριλίου είναι ελεύθερη προσφέροντας τη δυνατότητα στα πληρώματα να περιδιαβούν για μία τελευταία φορά το νησί των Σπετσών.



To Eαρινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2026 διοργανώνεται, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών, με χορηγό την Porsche Hellas, καθώς και την υποστήριξη των, Εμπορικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Σπετσών, εταιρείας Voyager rent a car και ξενοδοχείου Poseidonion Grand Hotel.