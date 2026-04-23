Πιστό στην παράδοση

Τα εβδομήντα επτά (77) πληρώματα συνολικά που έλαβαν τελικώς μέρος στις δύο κατηγορίες (Classic Regularity και Touring) και απόλαυσαν επί τρείς μέρες στο μέγιστο βαθμό, την άψογη σχεδίαση, τη δράση μα και την ιδιαίτερη αύρα που το συνοδεύουν, από την εκκίνηση μέχρι και το τερματισμό του.

Εξίσου απολαυστικό όμως αποδείχθηκε και το για το κοινό στις Σπέτσες, ασχέτως ηλικίας, που είχε την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά μερικά από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ιστορίας της αυτοκίνησης από καταβολής της. Αναφερόμαστε ασφαλώς στην πανέμορφη Porsche 356Β του 1959, το παλαιότερο μοντέλο μεταξύ των δεκαπέντε συνολικά, εξίσου εκθαμβωτικών μοντέλων της φίρμας του Τσουφενχάουζεν που κόσμησαν με τη πληθωρική όσο και διαχρονικά απαράμιλλη καθαρόαιμη σπορ αισθητική τους, τη φετινή εκδήλωση συμμετέχοντας στο Porsche Cup, που θεσμοθέτησε η ΦΙΛΠΑ προς τιμήν της Γερμανικής εταιρείας.

Φωτογραφία: ActionStudio.GR (A.S.GR) Η πρώτη θέση της γενικής κατάταξης στη κατηγορία Classic Regularity τερμάτησαν οι Γρηγόρη Σιβολαπένκο – Γιώργου Ανδρεάκου (Mercedes 190 SL Coupe του 1958)

Η εκκίνηση και για τις δύο κατηγορίες δόθηκε το πρωί της Παρασκευής από το λιμάνι της Παλαιάς Επιδαύρου με τελικό προορισμό το Πόρτο Χέλι όπου έλαβε χώρα και ο τερματισμός. Η διαδρομή συνολικού μήκους 129 χλμ. διέρχονταν από ειδυλλιακές παραλιακές τοποθεσίες οι οποίες ειδικά αυτή τη εποχή και φυσικά υπό τις εξαιρετικές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, αποζημίωσαν πλήρως και με το καλύτερο τρόπο όλους τους συμμετέχοντες.

Τα είκοσι πέντε (25) πληρώματα της αμιγώς περιηγητικού χαρακτήρα κατηγορίας Touring, που απλά αφέθηκαν στην χαρά της οδήγησης περιδιαβαίνοντας μερικές από τις πιο όμορφες διαδρομές της ανοιξιάτικης πλέον αργολικής γης.

Φωτογραφία: ActionStudio.GR (A.S.GR) Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης βρέθηκαν οι Αντώνης Νικολαΐδης – Φανή Μπαλλή (Alfa Romeo Alfetta GT 1.6. του 1977)

Ωστόσο οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν θείο δώρο και για τα πενήντα δύο (52) πληρώματα της κατηγορίας Classic Regularity, καθώς ρίχθηκαν απερίσπαστα στη μάχη του ανταγωνισμού με στόχο την επίτευξη ιδανικού χρόνου με προκαθορισμένη Μ.Ω.Τ. και δορυφορική χρονομέτρηση της ANUBE Sport εντός των έξι (6) Ειδικών Διαδρομών Ακριβείας (Παλαιά Επίδαυρος,

Βαθύ, Μεγαλοχώρι, Μέθανα, Δρυόπη και Αγία Ελένη), διεκδικώντας τα έπαθλα ή έστω τη διάκριση. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας τα πληρώματα τερμάτισαν στο Πόρτο Χέλι και από εκεί κατευθύνθηκαν προς τη Κόστα για να διέλθουν ακτοπλοϊκώς στις Σπέτσες, όπου τα αυτοκίνητα παρατάχθηκαν στη πλατεία μπροστά από το Poseidonion Grand Hotel, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Το απόγευμα όλα τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να αφεθούν στη μαγική θέα του ηλιοβασιλέματος από τα αμφιθεατρικά μπαλκόνια του Poseidonion Grand Hotel, απολαμβάνοντας το welcome drink που παρατέθηκε προς τιμή τους.

Φωτογραφία: ActionStudio.GR (A.S.GR) Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσαν οι πολυπρωταθλητές της κατηγορίας Γιάννης Κατσαούνης – Ματθαίος Μανσόλας (Porsche 911 του 1965)

Το μεσημέρι του Σαββάτου 18/4 στις 12.00’ εκκίνησε το δεύτερο και τελευταίο σκέλος του Εαρινού Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2026, με αφετηρία το Poseidonion Grand Hotel και τερματισμό στην παραλία της Αγίας Παρασκευής, όπου άπαντες οι συμμετέχοντες απόλαυσαν ένα πικνίκ μα και τον υπέρλαμπρο ήλιο ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Στο δρόμο της επιστροφής το κομβόι των αυτοκινήτων στο οποίο ηγούνταν τα συμμετέχοντα πληρώματα με μοντέλα της Porsche, συνέχισε το γύρο του νησιού και με τελικό προορισμό και πάλι το Poseidonion Grand Hotel, όπου και έλαβε χώρα στις 19.30’ η απονομή των επάθλων στους νικητές των γενικών κατατάξεων, ενώ η βραδιά έκλεισε ιδανικά με DJ πάρτι στο Pines Bar του ξενοδοχείου.

Όσον αφορά στο κομμάτι της αγωνιστικής δράσης, η πρώτη θέση της γενικής κατάταξης στη κατηγορία Classic Regularity εξελίχθηκε τελικώς σε υπόθεση των Γρηγόρη Σιβολαπένκο – Γιώργου Ανδρεάκου (Mercedes 190 SL Coupe του 1958), οι οποίοι παρέμειναν στη κορυφή από τη πρώτη μέχρι και τη τελευταία Ε.Δ.Α. και αναδείχθηκαν στους νικητές του Εαρινού Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2026.

Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης βρέθηκαν οι Αντώνης Νικολαΐδης – Φανή Μπαλλή (Alfa Romeo Alfetta GT 1.6. του 1977) ενώ το βάθρο των νικητών συμπλήρωσαν οι πολυπρωταθλητές της κατηγορίας Γιάννης Κατσαούνης – Ματθαίος Μανσόλας (Porsche 911 του 1965).

Στην ειδική κατηγορία του Porsche Cup νικητές αναδείχθηκαν οι, Γιάννης Κατσαούνης – Ματθαίος Μανσόλας (Porsche 911 του 1965), στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Αλέξανδρος Δρουλίσκος – Αλεξία Δρουλίσκου (Porsche 911 του 1971) ενώ τη τριάδα συμπλήρωσαν οι Γιώργος Αλεβιζόπουλος – Νίκος Παλυβός (Porsche 911 Carrera του 1986).

Πρώτο αμιγώς γυναικείο πλήρωμα αναδείχθηκαν οι, Βαλέρια Ταράντο – Μαρίνα Σωτηρίου (Alfa Romeo Spider 2000 του 1979) ενώ το έπαθλο του παλαιότερου αυτοκινήτου της εκδήλωσης απονεμήθηκε στους Θανάση Λερούτσο – Ελένη Μαυρουδή (Mercedes 170S του 1951). Τέλος μετά από ψηφοφορία του κοινού απονεμήθηκε βραβείο στην Jaguar 240 MKII (1965) των Βασίλη Τρίκαρδου – Αγγελική Παράβαλου.

H Κυριακή 19 Απριλίου, τρίτη και τελευταία μέρας της εκδήλωσης ήταν ελεύθερη προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλα τα πληρώματα να περιδιαβούν για μία τελευταία φορά το νησί των Σπετσών.



To Eαρινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2026 διοργανώθηκε, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών, με μεγάλο χορηγό την Porsche Greece και την σημαντική υποστήριξη του Poseidonion Grand Hotel, καθώς και της εταιρείας Voyager rent a car.