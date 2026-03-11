Όλη η ΝΔ στην κοπή της πίτας του Κ. Βλάση

Πλήθος κόσμου, Υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατιας έδωσε το «παρών» απόψε στην κοπή της πίτας του Υφυπουργού Παιδείας και βουλευτή Αρκαδίας, Κώστα Βλάση.

Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα κεντρικού Αθηναϊκού ξενοδοχείου βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντινος Κυρανάκης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χαρης Θεοχαρης και ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Επίσης στην εκδήλωση βρέθηκαν ο Γρηγόρης Δημητριαδης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νικος Χαρδαλιας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχος, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, καθώς και ο Γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Επιπλέον τον κ. Βλάση τίμησαν και πολλοί βουλευτές όπως μεταξύ άλλων ο Νίκος Παναγιωτοπουλος, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Στέλιος Πέτσας, η Ζωή Ράπτη, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Ανδρέας Κατσανιωτης, ο Γιώργος Στέλιος και ο Μάξιμος Σενετάκης.

Μάλιστα, η μεγάλη συμμετοχή στη εκδήλωση καθίσταται ακόμη πιο εντυπωσιακή εάν αναλογιστεί κανείς πως το Σύνταγμα ήταν κλειστό λόγω κινητοποίησης του ΚΚΕ για την Κούβα.