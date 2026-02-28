Ολική έκλειψη Σελήνης 3/3: Το «Ματωμένο Φεγγάρι» και οι αστρολογικές προβλέψεις

Ο πρώτος μήνας της Άνοιξης καταφθάνει και μαζί του φέρνει την τελευταία Πανσέληνο του Χειμώνα, η οποία και έχει συμβολικό χαρακτήρα, γιατί ειδικά φέτος συνοδεύεται από το φαινόμενο της Ολικής Έκλειψης Σελήνης, όπου και αποκαλείται το Ματωμένο Φεγγάρι! Την Τρίτη στις 3 Μαρτίου 2026 λοιπόν, αναμένεται να κορυφωθεί αυτό το σπουδαίο αστρολογικό φαινόμενο στην 12ο 53’ του ζωδίου της Παρθένου, φέρνοντας με την σειρά του μία δυναμική επιρροή τόσο στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση όσο και στα γεγονότα που θα διαδραματιστούν γύρω μας. Το φεγγάρι συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης (βρισκόμαστε σε μετάβαση εποχής) και θα μεταμορφωθεί σε ένα επιβλητικό «Ματωμένο Φεγγάρι», προσφέροντας ένα διπλό συμβολισμό: το τέλος του χειμώνα μέσα από ένα απόκοσμο, κόκκινο ουράνιο πέπλο.

Γιατί αποκαλείται το Ματωμένο Φεγγάρι

Το «Ματωμένο Φεγγάρι» αποτελεί την κορύφωση μιας ολικής έκλειψης Σελήνης, κατά την οποία ο δορυφόρος μας παίρνει μια εντυπωσιακή χάλκινη ή βαθύ κόκκινη απόχρωση αντί να σκοτεινιάσει πλήρως. Το φαινόμενο οφείλεται στην ατμόσφαιρα της Γης, η οποία φιλτράρει το ηλιακό φως, διασκορπίζοντας το μπλε χρώμα και επιτρέποντας μόνο στα μεγαλύτερα μήκη κύματος —το κόκκινο και το πορτοκαλί— να φτάσουν στη σεληνιακή επιφάνεια.

Αν και η Γη βιώνει κατά μέσο όρο δύο έως τέσσερις σεληνιακές εκλείψεις ετησίως, οι ολικές εκλείψεις αντιπροσωπεύουν μόλις το 29% αυτών, καθιστώντας το θέαμα σχετικά σπάνιο. Το φαινόμενο της Ολικής Έκλειψης Σελήνης (Ματωμένο Φεγγάρι) του Μαρτίου θα είναι πλήρως ορατό από τον Ειρηνικό Ωκεανό, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την ανατολική Ασία και μερικώς ορατό από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, καθώς και τη δυτική Νότια Αμερική. Στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, καθώς το φαινόμενο θα εξελίσσεται τις μεσημεριανές ώρες για εμάς (περίπου μεταξύ 11:00 και 14:00), όταν η Σελήνη θα βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα.

Ολική Έκλειψη στην Παρθένο: Ώρα Ευθυνών

Η Σεληνιακή Έκλειψη της 3ης Μαρτίου στην Παρθένο έρχεται να λειτουργήσει σαν ένας αυστηρός έλεγχος στην καθημερινότητά μας. Ό,τι «μαγειρευόταν» ή είχε μείνει ως εκκρεμότητα από τον Σεπτέμβριο του 2025, τώρα φτάνει στο αποκορύφωμά του. Ζητήματα που συνδέονται με τους υγειονομικούς φορείς, την εργασία, την προσφορά υπηρεσιών, την εκπαίδευση και τον κρατικό μηχανισμό αναμένεται να απασχολήσουν αυτό τον καιρό και να δημιουργήσουν την επιτακτική ανάγκη για λύσεις! Παράλληλα, με τον Ερμή ανάδρομο στους Ιχθύες δεν λείπουν οι αναμετρήσεις με το παρελθόν, οι παρεξηγήσεις, τα λάθη, οι συγχύσεις, τα διλήμματα, οι δεύτερες σκέψεις και η ανασκόπηση που βρίσκει «ψεγάδια» στο παρόν!

Η Έκλειψη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο και στα γεγονότα που θα διαδραματιστούν στην χώρα μας, καθώς η Έκλειψη συμπίπτει με τα γενέθλια του Πρωθυπουργού και «χτυπά» ευαίσθητα σημεία στον αστρολογικό χάρτη της χώρας μας. Αυτό σημαίνει μια περίοδο μεγάλης έντασης και πίεσης για την κυβέρνηση και σημαντικές πολιτικές εξελίξεις.

Σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να νιώσουμε μία σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα στην Λογική (Παρθένος) και στο Ένστικτο (Ιχθύες), ενώ στην καθημερινότητά μας θα βιώσουμε έντονα την αποδιοργάνωση και την έλλειψη τάξης και οργάνωσης. Πολλοί θα νιώσουν ότι έρχονται αντιμέτωποι με επιλογές ή και λάθη του παρελθόντος, άλλοι καλούνται να κλείσουν κάποιους κύκλους ή και να αλλάξουν συναισθηματικά πορεία και κατεύθυνση! Η θετική συμμετοχή του Δία από τον καρκίνο στο φαινόμενο μας προϊδεάζει ωστόσο, ότι οι τερματισμοί και τα κλεισίματα κύκλων που θα γίνουν αυτή την εποχή, εντέλει θα φέρουν μία νέα πορεία, μία νέα προοπτική επέκτασης και προόδου!

Τα 4 Ζώδια που έχουν άμεση επιρροή από την Ολική Έκλειψη Σελήνης

Τα ζώδια που έχουν άμεση επιρροή από το φαινόμενο της Ολικής Έκλειψης Σελήνης είναι τα παρακάτω ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί στις ημερομηνίες που αναφέρονται: Παρθένοι: (γεννημένοι 2–8 Σεπτεμβρίου) , Ιχθύες: (γεννημένοι 1–6 Μαρτίου), Δίδυμοι: (γεννημένοι 2–8 Ιουνίου) , Τοξότες: (γεννημένοι 3–9 Δεκεμβρίου)

Δίδυμοι: Η Πανσέληνος Ολική Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο της Παρθένου, χαρακτηρίζει το τέλος μίας σημαντικής αλλά και δύσκολης εποχής για σένα αγαπητέ μου Δίδυμε! Γίνονται ανακατατάξεις αυτή την περίοδο στην ζωή σου, στις βάσεις σου, στο σπίτι σου, στην οικογένεια σου, όπου είναι σαν να βγάζεις τα παλιά θεμέλια και να ετοιμάζεσαι για να χτίσεις στην πορεία ένα νέο «οικοδόμημα»! Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να έχει έντονη επιρροή σε συναισθηματικό – ψυχολογικό υπόβαθρο, θα σε οδηγήσει σε έναν απολογισμό της ζωής σου, των στόχων και των προτεραιοτήτων σου! Θα εντοπίσεις τι έχει αξία περισσότερο σε σένα, ίσως συνειδητοποιήσεις ότι έχεις στερήσει χρόνο από την οικογένεια και την ψυχική σου ηρεμία για τα επαγγελματικά ή για να ακολουθείς τα «πρέπει» και τους « κανόνες» των άλλων! Συναισθηματικά αλλάζεις λοιπόν με αυτό το φαινόμενο, ενώ μέσα από τυχαίες συγκυρίες και συμπτώσεις εντέλει καταφέρνεις να βρεθείς κερδισμένος και στα οικονομικά! Αυτό μπορεί να προκύψει είτε μέσω πώλησης ενός ακινήτου, μέσω ολοκλήρωσης μίας οικογενειακής υποχρεώσεις, είτε μέσω κάποιων αναδρομικών χρημάτων από την δουλειά!

Παρθένος: Η Ολική Έκλειψη Σελήνης γίνεται στο δικό σου ζώδιο, αλλά το «παιχνίδι» παίζεται απέναντί σου, στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών. Με τον Ήλιο και τον Ανάδρομο Ερμή στους Ιχθύες, καλείσαι να δώσεις οριστικές απαντήσεις: Ποιοι άνθρωποι αξίζουν να παραμείνουν στη ζωή σου και ποιες συνεργασίες έχουν μέλλον; Κάνεις έναν απολογισμό αυτό τον καιρό και καταλήγεις σε κάποιες αποφάσεις που σε βοηθούν να ολοκληρώσεις έναν κύκλο από την περίοδο του Σεπτεμβρίου και να κάνεις μία οριστική «κάθαρση» στην ζωή σου και στις σχέσεις σου! Το πιο θετικό νέο όμως έρχεται από τον Δία στον Καρκίνο, ο οποίος από τον 11ο οίκο σου σχηματίζει μια ευνοϊκή όψη (εξάγωνο) με την Έκλειψη. Αυτό σημαίνει ότι σχέδια, όνειρα και φιλοδοξίες που είχαν μείνει στη μέση, τώρα βρίσκουν την προοπτική να εκπληρωθούν! Και το πιο ενδιαφέρον; Η συγκεκριμένη Έκλειψη είναι πολύ πιθανό να φέρει μια μοιραία ερωτική επανασύνδεση. Ένας άνθρωπος από το παρελθόν επιστρέφει με έναν τρόπο σχεδόν καρμικό, δίνοντάς σου την ευκαιρία να κλείσεις πληγές ή να ξεκινήσεις κάτι από εκεί που το είχες αφήσει, αλλά με νέους, πιο ξεκάθαρους και συνειδητοποιημένους όρους.

Τοξότης: Η Έκλειψη αυτή κορυφώνεται στο ψηλότερο σημείο του χάρτη σου: τα επαγγελματικά και την κοινωνική σου εικόνα και στους στόχους που έχεις θέση για το μέλλον σου. Είναι η στιγμή που μια περίοδος μεγάλης κούρασης ή αβεβαιότητας στη δουλειά φτάνει στο τέλος της. Καλείσαι να πάρεις οριστικές αποφάσεις για το πού πηγαίνεις. Με τον Ερμή ανάδρομο από τους Ιχθύες είναι πολύ πιθανό να βρεθείς μπερδεμένος και συγχυσμένος συναισθηματικά, να μην ξέρεις ποιον δρόμο να ακολουθήσεις ή και να νιώσεις ότι μία ιστορία επαναλαμβάνεται, γεγονός που σε αναγκάζει να πεις «τέλος» σε μία κατάσταση που δεν έχει προοπτική, εξέλιξη και μέλλον. Ο Δίας από τον Καρκίνο σε βοηθά να βρεις τη στήριξη που χρειάζεσαι (ίσως και οικονομική) για να προωθήσεις σχέδια που είχαν «παγώσει».

Ιχθύες: Αγαπητέ Ιχθύ, με τον Ήλιο και τον Ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου, είσαι ο άλλος μεγάλος πόλος αυτού του φαινομένου. Η Έκλειψη απέναντί σου, στην Παρθένο, φέρνει το οριστικό τέλος σε σχέσεις ή συνεργασίες που δεν είχαν γερά θεμέλια. Ήρθε η ώρα να δεις ποιοι άνθρωποι σε καθρεφτίζουν πραγματικά και ποιοι απλώς σε απορροφούν. Διακρίνεις αυτό το διάστημα ότι ενώ είχες δώσει την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο, σε μία σχέση, ή σε έναν συνεργάτη, δεν μπορείτε πλέον να συνεχίσετε μαζί προς την ίδια κατεύθυνση! Ο Ερμής φαινομενικά ανάδρομος από το ζώδιο σου σε βάζει σε μία «σκοπιά» αναπόλησης, αναθεώρησης, αναγνωρίζεις λάθος επιλογές και αλλάζει ο τρόπος σκέψης σου! Η θετική συμμετοχή του Δία από τον Καρκίνο σε βοηθά σημαντικά, γιατί μέσα από οριστικές λήξεις σχέσεων και συνεργασιών, φαίνεται ότι ανοίγεται και μία νέα προοπτική για να προσεγγίσεις και πάλι την χαρά στη ζωή σου!

Τα 4 Ζώδια που έχουν θετική επιρροή από την Ολική Έκλειψη Σελήνης

Ταύρος: Η Ολική Έκλειψη Σελήνης από το ζώδιο της Παρθένου αναμένεται να φέρει την ολοκλήρωση αλλά και την άνθιση στην αισθηματική σου ζωή αγαπητέ μου Παρθένε, ιδιαίτερα ωστόσο αν έχεις γεννηθεί κοντά στην 1-7 Μαΐου που επηρεάζεσαι άμεσα και θετικά από το φαινόμενο! Συνειδητοποιείς αυτό τον καιρό τι σε αφήνει κενό, ακάλυπτο, τι δεν σε ικανοποιεί και κάνεις τις αναπροσαρμογές εκείνες που θα σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην πληρότητα, στην ικανοποίηση, στην χαρά, στον έρωτα και στην δημιουργία! Είναι πολύ πιθανό αυτό το διάστημα να γεννηθεί ένας νέος έρωτας μέσα από ένα φλερτ του παρελθόντος, ή μέσω μίας γνωριμίας φιλικής! Η Έκλειψη αυτή θα έχει θετικό πρόσωπο και σε θέματα που συνδέονται με τα δημιουργικά σου σχέδια, ενώ η έμπνευσή σου θα βρεθεί στο «πικ» της!

Αιγόκερως: είσαι το δεύτερο ζώδιο της Γης που δέχεται την ευνοϊκή επίδραση αυτού του φαινομένου. Η Έκλειψη στην Παρθένο ανοίγει τον δρόμο για να «ξεκολλήσεις» από παλιές αντιλήψεις και να δεις τη ζωή με άλλο μάτι. Ζητήματα που αφορούν σπουδές, νομικά θέματα ή ταξίδια στο εξωτερικό που είχαν καθυστερήσει, τώρα βρίσκουν την οριστική τους λύση. Με τον Δία στον Καρκίνο να σε στηρίζει, οι σχέσεις σου γίνονται το «κλειδί» για την εξέλιξή σου. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική συμφωνία ή μια γνωριμία με έναν άνθρωπο που θα σου ανοίξει νέες πόρτες στην καριέρα σου. Είναι η ιδανική στιγμή για να βάλετε σε εφαρμογή μακροπρόθεσμα σχέδια. Αν και ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φέρει κάποιες καθυστερήσεις στην επικοινωνία, το τελικό αποτέλεσμα θα σε δικαιώσει, προσφέροντάς σου τη σταθερότητα και την αναγνώριση που τόσο επιδιώκεις.

Σκορπιός: Αγαπητέ Σκορπιέ, για σένα η Έκλειψη αυτή πραγματοποιείται σε έναν πολύ κοινωνικό τομέα της ζωής σου. Είναι η στιγμή που ξεκαθαρίζεις ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι και ποιοι άνθρωποι αξίζουν να βρίσκονται δίπλα σου στα μελλοντικά σου σχέδια. Αν και ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φέρει κάποιες παρεξηγήσεις σε μηνύματα ή συζητήσεις, η Έκλειψη στην Παρθένο σε βοηθά να βάλεις τάξη στις επιδιώξεις , στα όνειρα και στα σχέδια σου – ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 2-8 Νοεμβρίου! Μπορεί να λάβεις μια πρόταση για ένα ομαδικό project που είχε μείνει στο συρτάρι ή να δεχτείς βοήθεια από έναν άνθρωπο που είχες χάσει για καιρό επαφή. Αυτό το «Ματωμένο Φεγγάρι» σου ζητά να αφήσεις πίσω τις καχυποψίες και να επενδύσεις σε συνεργασίες που έχουν πρακτικό αποτέλεσμα.

Καρκίνος: Είσαι από τους μεγάλους τυχερούς της περιόδου ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί κοντά στις 2-8 Ιουλίου! Με τον Δία να βρίσκεται στο δικό σου ζώδιο, η Έκλειψη στην Παρθένο λειτουργεί σαν «πυροκροτητής» για να ακουστούν οι ιδέες σου αλλά και για να μπουν σε εφαρμογή τα σχέδιά σου. Ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία, τα αδέρφια, ή κάποια σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα ή και κάποιο ταξίδι έρχονται τώρα στο προσκήνιο με θετικό τρόπο. Αν και το συναίσθημά σου θα είναι έντονο, η λογική της Παρθένου σε βοηθά να γίνεις πιο πρακτικός στις αποφάσεις σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να υπογράψεις μια συμφωνία που εκκρεμούσε από το 2025 ή να βρεις λύση σε ένα ζήτημα που σε ταλαιπωρούσε. Η τύχη είναι με το μέρος σου, ειδικά σε θέματα που απαιτούν έξυπνους χειρισμούς και νέες γνωριμίες. Μην φοβηθείς να εκτεθείς και να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις, γιατί οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες.