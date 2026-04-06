Ολική επαναφορά Τσίπρα: Το παρασκήνιο για το νέο κόμμα και το «μανιφέστο» Σιακαντάρη

Λίγες ημέρες πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη,σηματοδοτώντας ουσιαστικά, την έναρξη της προσωπικής του προεκλογικής περιόδου. Ενα χρονικό διάστημα, ικανό και αναγκαίο, για την ολική επαναφορά του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

«Πριν την ανάσταση υπάρχει ο γολγοθάς και η σταύρωση» έλεγε με νόημα πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας να περιγράψει τόσο το δύσκολο της προσπάθειας όσο και τις επιθέσεις που πρόκειται να δεχθεί.

Τα πρώτα ονόματα

Μια πορεία που σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη δρομολογηθεί και οργανωθεί. Πρόκειται, μάλιστα, τις επόμενες ημέρες να διαρρεύσουν τα πρώτα ονόματα που θα μετέχουν στο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα. Τεχνοκράτες, επιστήμονες αλλά και πολιτικά πρόσωπα με πορεία στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

Το δεύτερο βήμα της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι η δημοσιοποίηση του πολιτικού κειμένου της ομάδας Σιακαντάρη. Πρόκειται για το ιδεολογικό μανιφέστο ουσιαστικά του Αλέξη Τσίπρα. Λέγεται πως, περίπου, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, θα κατατεθεί δημόσια. Δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί με μια ανοιχτή εκδήλωση. Κάτι που ακόμη δεν έχει αποφασιστεί.

Πολλοί θεωρούν πως η δημοσιοποίηση του πολιτικού μανιφέστου θα ισοδυναμεί με το τρίτο βήμα που είναι η αναγγελία του κόμματος από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό. Στην πρόσφατη συνέντευξη του δήλωσε πως το «λογικό είναι να συμβεί το Σεπτέμβριο», αφήνοντας, όμως, ανοιχτό και το ενδεχόμενο του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος. «Ανάλογα με τις εξελίξεις».

Δεν βλέπει πρόωρες εκλογές

Ο ίδιος, όπως, αποκάλυψε δεν πιστεύει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα εξαγγείλει πρόωρες εκλογές. Αυτό, όμως, λένε οι στενοί του συνεργάτες δεν είναι προϋπόθεση για τις δικές του αποφάσεις. Αυτές θα εξαρτηθούν από το ευρύτερο πολιτικό κλίμα και κυρίως από την ποιότητα των εργασιών προετοιμασίας για το κόμμα του.

Τούτων δοθέντων ο Αλέξη Τσίπρα θεωρείται δεδομένο πως αμέσως μετά το Πάσχα θα ξεκινήσει ένα ακόμη ευρύ κύκλο επισκέψεων σε διαφορετικές πόλεις, αρχής γενομένης, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί στην Καλαμάτα.