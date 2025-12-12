Όλο και πιο καθαρή η ενόχληση Μητσοτάκη για Βενιζέλο

Η βαθιά ενόχληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Ευάγγελο Βενιζέλο έχει καταστεί πλέον κάτι περισσότερο από εξόφθαλμη.

Και παρά το γεγονός ότι εσχάτως ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε έναν ιδιότυπο «κλοιό» από τους πρώην Πρωθυπουργούς Καραμανλή, Σαμαρά και Τσίπρα, εκείνος δείχνει ότι περισσότερο απ' όλα μετράει τα λόγια του κ. Βενιζέλου και τις αιχμές του για τη «μη διακυβερνήσιμη χώρα» και «ασύμμετρο πολιτικό σύστημα».

Θεωρώντας προφανώς ότι τα όσα λέει ο κ. Βενιζέλος έχουν σημαντική απήχηση σε ένα τμήμα ψηφοφόρων τους οποίους έχει κερδίσει η ΝΔ και θέλει να διατηρήσει όπως και για το ότι από ένα τμήμα του πολιτικού συστήματος επιχειρείται να δημιουργηθεί η εικόνα πως η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα εκπροσώπησης ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα αφορά αποκλειστικά και μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε στην κοινοβουλευτική ομάδα, κλείνοντας, να πει προς τους βουλευτές του ότι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι εάν τελικά η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία.