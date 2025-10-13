Ολοκληρώνεται η ριζική «μεταμόρφωση» του Hilton στην Αθήνα - Τι είναι τα condo hotels

Στο τελικό της στάδιο βρίσκεται η ριζική ανακαίνιση του ιστορικού ξενοδοχείου Hilton στην Αθήνα, με το κτίριο να μετατρέπεται στο νέο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών The Ilisian.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Το νέο κτίριο δεν θα στεγάζει μόνο ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά κατοικίες μακροχρόνιας μίσθωσης, χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας και ευεξίας.

theilisian.com

«Κατ’ αρχάς πρέπει να χαρούμε ότι το κτίριο έχει περάσει πλέον σε ελληνικά χέρια», σημείωσε ο Νίκος Νικολαίδης, αρχιτέκοντας και πολιτικός μηχανικός, μιλώντας στο Action24.

theilisian.com

Το κτίριο εγκαινιάστηκε τον Απρίλη του 1963. Είναι η δεύτερη ανακαίνιση που γίνεται στο κτίριο. Το 2004 έγινε η επέκταση στην πίσω πλευρά του κτιρίου προς την Μιχαλακοπούλου.

Όπως εξήγησε, η σημερινή ριζική ανακαίνιση, έρχεται να το μετατρέψει σε έναν νέο τύπο ξενοδοχείο, τα condo hotels, τα οποία προδιαγράφουν το μέλλον για πολλά ξενοδοχεία στην Αθήνα.

theilisian.com

«Μέχρι το 40% της δόμησής τους, τα ξενοδοχεία αυτά μπορούν να γίνουν κατοικίες», είπε, τονίζοντας ότι το Hilton είναι ένα πρώτο εμβληματικό παράδειγμα στην πρωτεύουσα. Οι κατοικίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, μπορούν όμως και να διατεθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή και προς πώληση.

Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει ποσοστό από τα έσοδα της εκμίσθωσης ή και εγγυημένη απόδοση (π.χ. 3–5% τον χρόνο).

Σημειώνεται ότι τα condo hotels θεσμοθετήθηκαν ρητά το 2014, ενώ το θεσμικό πλαίσιο επεκτάθηκε το 2018.