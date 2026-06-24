Ολυμπία Οδός: Νυχτερινός αποκλεισμός στον κόμβο Βάρδας στις 25 Ιουνίου

Αν προγραμματίζετε να ταξιδέψετε στην Ολυμπία Οδό το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, υπάρχει μια σημαντική αλλαγή που πρέπει να λάβετε υπόψη σας για να φτάσετε στον προορισμό σας χωρίς καθυστερήσεις. Η κυκλοφορία στον κόμβο της Βάρδας πρόκειται να τροποποιηθεί για λίγες ώρες, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών.

Πότε και γιατί κλείνει ο κόμβος Βάρδας;

Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτού του εννεαώρου, όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι του κόμβου Βάρδας (στη Χιλιομετρική Θέση 256,22) θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό. Ο λόγος του ολιγόωρου αποκλεισμού είναι η ασφαλής εκτέλεση εργασιών για την ανέγερση μεταλλικών προβόλων. Πρόκειται για απαραίτητες υποδομές που σχετίζονται με το σύγχρονο σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας Οδού, το οποίο στοχεύει σε πιο δίκαιες και αναλογικές μετακινήσεις.

Πώς θα κινηθούν τα οχήματα – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Η κυκλοφορία δεν θα διακοπεί στον αυτοκινητόδρομο, αλλά οι οδηγοί που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο κόμβο θα πρέπει να ακολουθήσουν τις εναλλακτικές επιλογές. Η κίνηση θα εξυπηρετείται κανονικά από τους δύο πλησιέστερους γειτονικούς κόμβους:

Τον Κόμβο Κάτω Αχαΐας (Χ.Θ. 240,94)

Τον Κόμβο Κυλλήνης (Χ.Θ. 269,20)

Η σωστή προετοιμασία και η γνώση των εναλλακτικών θα σας γλιτώσουν από περιττή ταλαιπωρία μέσα στη νύχτα.

Οδηγίες για ασφαλή μετακίνηση

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί εκ των προτέρων τους οδηγούς για την κατανόηση που δείχνουν κατά τη διάρκεια αυτών των αναγκαίων εργασιών βελτίωσης του δικτύου.

Σημαντική υπενθύμιση: Παρακαλούνται όλοι οι διερχόμενοι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα, να συμμορφώνονται απόλυτα με την εργοταξιακή σήμανση και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της Τροχαίας. Η ασφάλεια όλων μας στους δρόμους είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα.