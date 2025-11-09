Ολυμπιακός: Τι έκανε ο Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του απέναντι στην Καρδίτσα

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν βρήκαν αντίσταση απέναντι στην Καρδίτσα καικέρδισαν εύκολα με 102-82, σε ένα μεσημέρι που το ενδιαφέρον στράφηκε στο ντεμπούτο του Κίναν Έβανς που ήταν κάτι παραπάνω από θετικό.

Τα πεπραγμένα του Κίναν Έβανς

Το παιχνίδι τράβηξε τα βλέμματα πολλών θεατών που βρέθηκαν στο ΣΕΦ, κυρίως λόγω της επανεμφάνισης του Κίναν Έβανς στο παρκέ, σε επίσημο παιχνίδι. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, μόλις έγινε αντιληπτός στο ζέσταμα της ομάδας, αποθεώθηκε από τον κόσμο των Πειραιωτών, ενώ το ίδιο συνέβη και κατά την είσοδό του στον αγώνα, με την έναρξη της δεύτερης περιόδου.

Δεν πρόλαβαν να περάσουν παρά λίγα δευτερόλεπτα και ο Έβανς ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο. Συνέχισε με μια ασίστ που έδωσε τρίποντο στον Πίτερς, ενώ ήταν πολύ δραστήριος στην κίνηση μακριά από την μπάλα και πίεζε σε κάθε κατοχή, δείχνοντας να πατάει καλά στο παρκέ, με τον Μπαρτζώκα να τον αποσύρει μετά από κάτι παραπάνω από 5 λεπτά παιχνιδιού.

Ο Έβανς έκανε την επανεμφάνιση του στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ευστόχησε ξανά σε τρίποντο, μοίρασε ακόμα δυο ασίστ (η μια για εντυπωσιακό άλει-ουπ κάρφωμα του εξαιρετικού Χολ), ενώ είχε και ένα εύστοχο δίποντο σε προσπάθεια για λει-απ, ένα κλέψιμο και δυο εύστοχες βολές από δικό του κερδισμένο φάουλ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον έβαλε ξανά 6 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού, εκεί όπου έδωσε ξανά μια ασίστ... πάρε-βάλε για εύστοχο τρίποντο του Φουρνιέ, ένα «γκολ-φαουλ» και ένα δίποντο κάτω από την ρακέτα σε ρόλο... «σέντερ».

Ο γκαρντ της ομάδας του Πειραιά, στα 19:20 λεπτά που αγωνίστηκε είχε συνολικά 15 πόντους, 5 ασίστ, 2/3 τρίποντα, 3/3 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και συντελεστή +-17, όσο βρισκόταν στο παρκέ, σε ένα άκρως ενθαρρυντικό ντεμπούτο.