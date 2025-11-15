Ωμή Βαρεμάρα: Η Gen Z μαθαίνει να βαριέται - και το κάνει viral

Ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό νέων ανθρώπων επιλέγει να βάζει τον εαυτό του τιμωρία. Το ονομάζουν rawdogging boredom - ή αλλιώς, ωμή βαρεμάρα.

Ο όρος rawdogging, που παλαιότερα στη slang σήμαινε σεξ χωρίς προφυλάξεις, έχει αποκτήσει νέα, μεταφορική σημασία στο διαδίκτυο: το να κάνεις κάτι «χωρίς προστασία», χωρίς περισπασμούς ή προετοιμασία. Σήμερα, η Generation Z τον έχει υιοθετήσει για να περιγράψει το να κάθεσαι σιωπηλά, χωρίς κινητό, μουσική ή οποιαδήποτε μορφή ψυχαγωγίας, για 10 με 15 λεπτά τη φορά.

Κάποιοι πιο τολμηροί αντέχουν έως και μια ώρα!

Οι κανόνες της ωμής βαρεμάρας

Υπάρχει μόνο ένας κανόνας: κανένας «πειρασμός».

Όχι scroll στο κινητό, όχι μουσική, ούτε καν γουλιά καφέ. Απλώς κάθεσαι και το νιώθεις.

Η 25χρονη Abbie από τη Βρετανία είπε στο Newsweek ότι το δοκίμασε για πρώτη φορά αφού είδε το trend στο TikTok.

«Ήθελα μια αφορμή να διαλογιστώ και να απομακρυνθώ λίγο από το τηλέφωνό μου», λέει. «Ήταν μια χαρά, ουσιαστικά διαλογισμός, κάτι που έκανα συχνά παλιά. Το έχω ξανακάνει μερικές φορές από τότε. Όλοι πρέπει να το δοκιμάσουν, όλοι είμαστε εθισμένοι στα κινητά. Πρέπει να είμαστε παρόντες, έστω για 15 λεπτά αν μπορούμε».

Το βίντεό της έχει προστεθεί σε χιλιάδες άλλα με hashtags όπως #rawdoggingboredom και #digitaldetox, όπου χρήστες μοιράζονται τις εμπειρίες τους αποσυνδέοντας κυριολεκτικά το μυαλό για λίγο.

@miaristaino i think i am going to try 15 minutes tomorrow maybe…. ♬ оригінальний звук - Libriolla

Η 19χρονη Kate από το Μέριλαντ δήλωσε: «Το δοκίμασα γιατί ήθελα να διορθώσω το πρόβλημα με τη συγκέντρωσή μου. Το έκανα για πέντε μέρες και πιστεύω πως είναι υπέροχη ιδέα, όλοι πρέπει να το επιχειρήσουν».

Αντίδραση στη συρρίκνωση της προσοχής

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, οι νέοι αυτοί ίσως κάτι έχουν καταλάβει.

Έρευνα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στις ΗΠΑ το 2023 έδειξε ότι οι έφηβοι που περνούν πάνω από τέσσερις ώρες την ημέρα μπροστά σε οθόνες (εκτός σχολείου) έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κοιμούνται χειρότερα, να ασκούνται λιγότερο και να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης.

Πολλοί χρήστες του TikTok που υιοθετούν το rawdogging boredom λένε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να «ανακτήσουν» την ικανότητά τους να συγκεντρώνονται.

Η ψυχολόγος Gloria Mark, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ανέφερε στο podcast Speaking of Psychology ότι ο μέσος χρόνος συγκέντρωσης έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.

«Το 2004, η μέση διάρκεια προσοχής σε μια οθόνη ήταν δυόμισι λεπτά», είπε. «Γύρω στο 2012 έπεσε στα 75 δευτερόλεπτα. Τα τελευταία χρόνια είναι περίπου 47 δευτερόλεπτα, με διάμεσο χρόνο μόλις 40 δευτερόλεπτα».

Το να μην κάνεις τίποτα ως αυτοφροντίδα

Οι ειδικοί ψυχικής υγείας εκτιμούν ότι τάσεις όπως η ωμή βαρεμάρα βοηθούν την Gen Z να ξαναβρεί την εσωτερική της ηρεμία.

Ο Michael Dzwil, κλινικός κοινωνικός λειτουργός και διευθυντής κλινικών προγραμμάτων στο Newport Healthcare, δήλωσε στο Newsweek: «Σε μια κουλτούρα που εξυψώνει τη συνεχή δραστηριότητα και τη διαρκή ψηφιακή διέγερση, το να παίρνεις συνειδητές στιγμές για να μην κάνεις απολύτως τίποτα είναι βαθιά θεραπευτικό. Οι ήσυχες παύσεις δίνουν στον εγκέφαλο χώρο να επαναρυθμιστεί, να μειώσει το στρες και να ρυθμίσει το νευρικό σύστημα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι για τους νέους, αυτά τα σύντομα διαλείμματα σιωπής μπορούν να βοηθήσουν στο να ξανασυνδεθούν με τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και τη συγκέντρωση όταν επιστρέφουν στους καθημερινούς ρυθμούς.

«Δεν πρόκειται για άρνηση του εαυτού», τόνισε ο Dzwil, «αλλά για το να μάθουμε να νιώθουμε άνετα μέσα στη σιωπή. Ακόμη και λίγα λεπτά την ημέρα χωρίς τηλέφωνο ή περισπασμούς μπορούν να “χτίσουν” αντοχή απέναντι στην υπερδιέγερση και την εξουθένωση».