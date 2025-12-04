Ομιλία Μητσοτάκη στην εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση»

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/12) η εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση», στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Στην εκδήλωση μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον τομέα της δικαιοσύνης.

Φωτο: INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Νωρίτερα είχαν ανέβει στο βήμα ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας και ο υπουργός Γιώργος Φλωρίδης.

INTIME NEWS

Δείτε εικόνα από την εκδήλωση: