ΟΟΣΑ: Κάμψη 21% στη μετανάστευση για εργασία το 2024 μετά από τρία χρόνια ισχυρής ανάπτυξης

Απότομη μείωση κατέγραψε ο ΟΟΣΑ στις μεταναστευτικές ροές για λόγους εργασίας, έπειτα από αρκετά χρόνια ταχείας ανάπτυξης, καθώς οι πλούσιες χώρες προσπαθούσαν να καλύψουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ την Δευτέρα (3/11) δείχνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές προς τις πλούσιες οικονομίες του κόσμου επιβραδύνονται. Αν και οι συνολικοί αριθμοί παραμένουν ιστορικά υψηλοί, η μόνιμη μετανάστευση προς τις χώρες του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 4% το 2024 μετά από τρία χρόνια ισχυρής ανάπτυξης. Η μετανάστευση για λόγους εργασίας προς τις ίδιες χώρες μειώθηκε κατά 21%.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Mathias Cormann, δήλωσε ότι η μετανάστευση προς τις χώρες του ΟΟΣΑ συνέβαλε στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και στήριξε την ανθεκτικότητα των οικονομιών του ΟΟΣΑ. «Απαιτούνται αποτελεσματικές μεταναστευτικές πολιτικές για τη διαχείριση των σχετικών πιέσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και τη διευκόλυνση της ένταξης των νεοαφιχθέντων στην εργασία», δήλωσε.

Ο Cormann πρόσθεσε: «Οι μεγάλες διαφορές στα εισοδήματα των μεταναστών σε σύγκριση με τους ντόπιους εργαζόμενους υπογραμμίζουν τη σημασία της απλοποίησης της αξιολόγησης και της αναγνώρισης των ξένων προσόντων, καθώς και της βελτιστοποίησης των πολιτικών που υποστηρίζουν την εκμάθηση γλωσσών, την αναζήτηση εργασίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων».

Παρά τη σημαντική μείωση της μετανάστευσης για λόγους εργασίας, η έκθεση διαπίστωσε μια σταθερή αύξηση της οικογενειακής και ανθρωπιστικής μετανάστευσης, η οποία ασκεί νέα πίεση στα συστήματα ένταξης, ακόμη και σε χώρες που είναι συνηθισμένες σε υψηλές εισροές μεταναστών. Η πίεση έχει αυξηθεί ιδιαίτερα στους τομείς της στέγασης, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Συνολικά, ο αριθμός των 6,2 εκατομμυρίων ατόμων που εγκαταστάθηκαν στα κράτη μέλη πέρυσι ήταν ακόμη περίπου 15% υψηλότερος από ό,τι πριν από την πανδημία, σύμφωνα με την έκθεση.

Υποχώρηση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού

Μια αξιοσημείωτη τάση στα στοιχεία είναι η απότομη πτώση της μετανάστευσης για λόγους εργασίας, μετά από αρκετά χρόνια ταχείας ανάπτυξης, καθώς οι πλούσιες χώρες προσπαθούσαν να καλύψουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι ο αριθμός των ατόμων που μετακόμισαν σε χώρες μέλη για λόγους εργασίας μειώθηκε κατά περίπου ένα πέμπτο το 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σε περίπου 934.000, καθώς επικράτησαν πιο ήπιες συνθήκες στην αγορά εργασίας και αυστηρότερες πολιτικές χορήγησης βίζας σε προορισμούς όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε αρκετές σημαντικές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ολλανδίας, η μετανάστευση για λόγους εργασίας έχει πλέον υποχωρήσει κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα.

Τι δείχνει αυτή η τάση

Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι η μετανάστευση θα συμβάλει λιγότερο στην αύξηση του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια, αν και οι μετανάστες σε πολλές χώρες υποδοχής συνέχισαν να έχουν καλές επιδόσεις στην αγορά εργασίας. Σε ορισμένες χώρες, το ποσοστό απασχόλησης των μεταναστών είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο του γηγενή πληθυσμού.

Καθώς οι πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ταχείας γήρανσης του πληθυσμού, ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε νωρίτερα φέτος ότι χωρίς περισσότερους μετανάστες, τα κράτη μέλη του θα μπορούσαν να δουν το εργατικό δυναμικό τους να συρρικνώνεται κατά περίπου 8% έως το 2060, με τη μέση αύξηση του εισοδήματος να επιβραδύνεται σε περίπου 0,6% ετησίως.

Ακόμη και καθώς το πρότυπο των μεταναστευτικών ροών εξελίσσεται, η μετανάστευση παραμένει ένας κρίσιμος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης.