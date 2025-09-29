ΟΠΕΚΑ: Πώς θα πάρουν τα βοηθήματα οι πληγέντες από την τρομοκρατική ενέργεια στους Αμπελοκήπους

Ο ΟΠΕΚΑ, ως αρμόδια υπηρεσία για την χορήγησή των χρηματικών βοηθημάτων που αφορούν τους πληγέντες από την τρομοκρατική ενέργεια της 31ης Οκτωβρίου 2024 στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελοκήπους Αθηνών, ενημερώνει τους δικαιούχους για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να λάβουν την ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, στους κάτωθι συνδέσμους μπορείτε να βρείτε:



α) τη σχετική νομοθεσία: Ν.5184/2025 (άρθρο 46) και Ν.5224/2025 (άρθρο 165) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 12931/12-09-2025 με την οποία εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις χορήγησης και οι κατηγορίες δικαιούχων των χρηματικών βοηθημάτων και καθορίζονται η διαδικασία, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες.



β) τα έντυπα των αιτήσεων για τη χορήγηση των σχετικών βοηθημάτων και συγκεκριμένα:

– Το Έντυπο Α: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για μίσθωση κατοικίας.

– Το Έντυπο Β: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για αντικατάσταση οικοσκευής και

– Το Έντυπο Γ: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για μεταφορά οικοσκευής.



Όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ, οι αιτήσεις έχουν διαμορφωθεί σαν διαδραστικές φόρμες τις οποίες αφού συμπληρώσετε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα πρέπει να τις εκτυπώσετε, να τις υπογράψετε, να τις θεωρήσετε ως προς το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία της περιοχής ή μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του gov.gr.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να τις προσκομίσετε στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30, ΤΚ 10170 Αθήνα), με όλα τα απαιτούμενα συνημμένα έγγραφα.



Εναλλακτικά μπορείτε να τις διαβιβάσετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου polikatikia@opeka.gr και αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας μεταφοράς αρχείων, λόγω μεγάλου όγκου συνημμένων.



Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 16η Δεκεμβρίου 2025.



Τις αιτήσεις μπορείτε να τις βρείτε και στην διαδρομή από το μενού πλοήγησης της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ: Οικογένεια→Χρηματικά Βοηθήματα πληγέντων Αρκαδίας 4