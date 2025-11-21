ΟΠΕΚΕΠΕ: Η περίπτωση Σκρέκα και το «πολιτικό προηγούμενο» Βορίδη

Η ΝΔ υποτίθεται ότι κάπου κοντά στο Πάσχα θα κάνει το συνέδριό της αλλά μέχρι τότε ο πολιτικός χρόνος μοιάζει ατελείωτος και ουδείς μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να έχει συμβεί σε κάποιο από τα πολύπλευρα «μέτωπα» που έχει το Μαξίμου.

Όπως για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέμα που όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις κάνει μεγάλη ζημιά στο κυβερνητικό στρατόπεδο ακόμα και εντός Λεκανοπεδίου που υποτίθεται ότι το ενδιαφέρον για τις αγροτικές επιδοτήσεις θα «έπρεπε» να είναι πιο περιορισμένο.

Μιας και ο λόγος για το συνέδριο πάντως πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ με ένταση πως υπάρχουν σενάρια και σπερμολογία για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα.

Με το χέρι στην καρδιά γράφω ότι δεν γνωρίζω τι αναφέρει η δικογραφία, ακούω διάφορα αλλά ας περιμένουμε. Αυτό που γνωρίζω είναι πως η κυβέρνηση με την περίπτωση Βορίδη άνοιξε ένα τεράστιο «παράθυρο» αποχωρήσεων για τον οποιοδήποτε μπορεί να αναφέρεται μέσα στην όποια δικογραφία.

Επί του παρόντος το μόνο που έχουμε ως δεδομένο είναι η απόλυτη δήλωση του κ. Σκρέκα στον ΣΚΑΪ πως δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εξαρτάται βέβαια τι εννοεί με τη λέξη «εμπλοκή». Διότι όπως είπαμε η περίπτωση Βορίδη έγραψε ένα «πολιτικό προηγούμενο» που δύσκολα διαγράφεται.