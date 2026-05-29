ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλά ξεμπερδέματα με τους νεοδημοκράτες βουλευτές μετά το πόρισμα της Τυχεροπούλου

Ύστερα από το αρχικό σοκ, ενδεχομένως και κάποιους βεβιασμένους χειρισμούς, αλλά και μεγάλες δόσεις εσωκομματικής γκρίνιας, η κυβέρνηση φαίνεται να περνά στην αντεπίθεση στο μέτωπο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και επειδή η πολιτική είναι ένα σπορ, που δε σταματά ποτέ να σε εκπλήσσει, σύμμαχος του Μεγάρου Μαξίμου σε αυτή τη νέα συνθήκη αποδεικνύεται η ειδική επιστήμονας, Παρασκευή Τυχεροπούλου, που δεν τη λες και φανατική θαυμάστρια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί βάσει του πορίσματος, που συνέταξε η ορισθείσα από την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου και το οποίο βασίστηκε στη δικογραφία, η οποία με τη σειρά της οδήγησε στην άρση ασυλίας δεκατριών βουλευτών, προκύπτει πως για τις περισσότερες περιπτώσεις δεν προκύπτει οικονομική ζημιά ως προς τα κοινοτικά κονδύλια.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Παύλος Μαρινάκης βρήκε την ευκαιρία να πλαγιοκοπήσει ακόμη μία φορά το ΠΑΣΟΚ:

«Αλήθεια, εκείνοι από την αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ, που μιλούσαν για «κυβέρνηση υποδίκων» προς το πλαίσιο της τοποθέτησης που είχαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλούσαν για μια «εγκληματική οργάνωση υπό το Μαξίμου», νιώθουν την ανάγκη να ζητήσουν συγγνώμη;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επίσης και απηχώντας τα αισθήματα των «γαλάζιων» βουλευτών, της μεγάλης πλειοψηφίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μαρινάκης διατύπωσε το εύλογο κατά τον ίδιο ερώτημα γιατί το εν λόγω πόρισμα παραγγέλθηκε κατόπιν της διαδικασίας ή της υποβολής αιτήματος άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών;

Γενικά ο κ. Μαρινάκης επικαιροποίησε το κεντρικό κυβερνητικό αφήγημα ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να διαχωριστεί από την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων, στην οποία ορισμένοι στην αντιπολίτευση υπερ επενδύουν για προφανείς πολιτικούς λόγους. «Το γεγονός ότι επιτέλους λειτουργούν οι αρχές, όχι μόνο σε περιπτώσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά και σε πολλές άλλες, είναι κάτι που πρέπει να το πιστωθεί η κυβέρνηση και σε καμία περίπτωση να της το χρεώσουν» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Από την άλλη βέβαια η πρωθυπουργική έδρα ίσως κληθεί να... εξηγήσει σε βουλευτές της ΝΔ για τους χειρισμούς που έγιναν από την πρώτη στιγμή στο άκουσμα και μόνο των πορισμάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.