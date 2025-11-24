OPEN HOUSE Thessaloniki 2025: Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος - ΚΕΒΕ άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος – ΚΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στο φετινό OPEN HOUSE Thessaloniki 2025 ως Χορηγός Εθελοντών, στηρίζοντας μια πολυμελή ομάδα 500 ατόμων και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σύνδεση της πόλης με την αρχιτεκτονική δημιουργία και την πολιτιστική της ταυτότητα. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ESG της εταιρείας και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη δημιουργία «ενός κόσμου δομικά καλύτερου», αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της κεραμοποιίας στην υλοποίηση αρχιτεκτονικών οραμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε επίσης ένα Factory Tour αποκλειστικά για το κοινό, στις 19 Νοεμβρίου 2025, στο εργοστάσιο της ΚΕΒΕ. Οι 40 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο εργοστάσιο της ΚΕΒΕ και να γνωρίσουν από κοντά τη 90χρονη ιστορία της εταιρείας – μιας ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης που κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της κεραμοποιίας, με σταθερή παρουσία σε περισσότερες από 40 διεθνείς αγορές. Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να δουν τις διαδικασίες υψηλής τεχνογνωσίας και την παραγωγική κουλτούρα της εταιρείας, καθώς και να κατανοήσουν πώς τα προϊόντα της ΚΕΒΕ συμβάλλουν στην υλοποίηση σύγχρονων αρχιτεκτονικών εφαρμογών.

Με την καθοδήγηση στελεχών της εταιρείας, οι επισκέπτες περιηγήθηκαν σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την προετοιμασία της πρώτης ύλης έως την παραγωγή κεραμιδιών και τούβλων. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στην πράξη τον συνδυασμό παραδοσιακής τεχνογνωσίας και σύγχρονων τεχνολογιών που χαρακτηρίζει τις δομικές λύσεις της εταιρείας, διασφαλίζοντας εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών για τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Ο Πρόεδρος & CEO της ΚΕΒΕ, Άγις Κοθάλης, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η συνεργασία μας με το OPEN HOUSE Thessaloniki δεν είναι μια απλή χορηγία· είναι μια στοχευμένη επένδυση στην πόλη, στους ανθρώπους της και στην αρχιτεκτονική της ταυτότητα. Ως εταιρεία με 90 χρόνια ιστορίας και ισχυρή παραγωγική βάση, αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, παρέχοντας τα θεμέλια επάνω στα οποία χτίζεται το αύριο και θεωρούμε υποχρέωσή μας να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, τη γνώση και την καινοτομία.»