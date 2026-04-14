Ώρα αποφάσεων στην Euroleague: Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση

Για την Τρίτη (14/4) έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση των ομάδων της EuroLeague. Η συνάντηση, που θα γίνει στη Βαρκελώνη αφορά το μέλλον της διοργάνωσης αφού η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Βιλερμπάν θα πρέπει να δώσουν την απάντησή τους σχετικά με τις άδειες τους. Οι τρεις ομάδες φλερτάρουν με το NBA Europe, ωστόσο τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο για το νέο πρότζεκτ.



Ομάδες όπως η Φενέρ και η Ρεάλ είναι σημαντικές για το οικοδόμημα της EuroLeague αφού μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για την ενέργεια πρωταθλήτρια Ευρώπης και την ομάδα με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της διοργάνωσης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τη Βιλερμπάν που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά θέματα ενώ δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.





Σύμφωνα με την ισπανική Marca, ένα από τα βασικά σημεία της συνάντησης θα είναι η παρουσίαση του νέου συστήματος οικονομικής αναδιανομής για τους συλλόγους. Οι ομάδες θα αρχίσουν να λαμβάνουν περισσότερα χρήματα χάρη στις αυξημένες ροές εσόδων που προηγουμένως περιορίζονταν στα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.



Ένα άλλο θέμα που θα πέσει στο τραπέζι είναι αυτό του φορμάτ της EuroLeague. Η διοργάνωση επεκτάθηκε φέτος με 20 ομάδες να λαμβάνουν μέρος και 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο. Οι ομάδες θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν τον αριθμό των 20 ομάδων ή αυτός θα αυξηθεί σε 22, κάτι που θα φέρει και αλλαγή στη μορφή της διοργάνωσης που θα χωριστεί σε περιφέρειες. Αν εγκριθεί αυτή η αλλαγή, ένα άλλο θέμα είναι με ποια κριτήρια θα χωριστούν οι ομάδες.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague, Τσους Μπουένο επιβεβαίωσε στη Marca την πιθανή αλλαγή στη μορφή, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία: «Έχουμε δει τον αντίκτυπο της μορφής των 20 ομάδων σε επίπεδο ταξιδιών και πολλών εβδομάδων με δύο αγώνες . Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα αλλάξουμε σε δύο περιφέρειες. Αν το κάνουμε, θα είναι επειδή έχουμε τουλάχιστον 22 ομάδες, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να θέσουμε σε κίνδυνο το προϊόν, κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε».



Επιπλέον, η EuroLeague θα ενημερώσει τους συλλόγους για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για τη μετατροπή τους σε franchise για τη σεζόν 2027-28. Θυμίζουμε ότι ενδιαφέρον για τη διοργάνωση έχουν εκδηλώσει ο ΠΑΟΚ, η Χάποελ Ιερουσαλήμ αλλά και η Μπεσίκτας.