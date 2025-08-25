Οργή για διαρροή ηχητικού υλικού στην υπόθεση Μενέντεζ: «Πήρα το όπλο και μπήκα στο σαλόνι...»

Την έντονη αντίδραση της οικογένειας των αδελφών Μενέντεζ, προκάλεσε το γεγονός ότι ηχητικό απόρρητο υλικό από την ακρόαση αποφυλάκισης του Έρικ Μενέντεζ δημοσιοποιήθηκε κατά λάθος, λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον αδελφό του, Λάιλ.

Σύμφωνα με τη New York Post, το ηχητικό που κυκλοφόρησε μέσω του ABC7 έπειτα από αίτημα δημοσίων εγγράφων, περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη δολοφονία των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, το 1989 με καραμπίνα.

Η διαρροή προκάλεσε οργή μέσα στην αίθουσα, με τη συγγενή τους Τίφανι Λουσέρο Πάστορ να φωνάζει: «Αηδιαστικό! Μας παραπλανήσατε και τώρα παραβιάζετε τα δικαιώματά μας». Το αίτημα του Έρικ, 54 ετών σήμερα, για αποφυλάκιση, απορρίφθηκε και θα μπορεί να αιτηθεί ξανά σε τρία χρόνια, έπειτα από μία δεκάωρη ακρόαση, την πρώτη του μετά από τρεις δεκαετίες στη φυλακή.

Στο ηχητικό, ο Έρικ Μενέντεζ περιγράφει την κακοποίηση που ισχυρίζεται ότι υπέστη από τον πατέρα του: «Ο φόβος με οδήγησε εκείνο το βράδυ στο σαλόνι, και η οργή. Ήξερα ότι ο πατέρας μου θα ερχόταν στο δωμάτιό μου για να με βιάσει. Ήταν αναπόφευκτο. Πήρα το όπλο και μπήκα στο σαλόνι πριν προλάβει ο Λάιλ». Εξηγεί επίσης γιατί σκότωσαν και τη μητέρα τους: «Τη βλέπαμε σαν ένα με τον πατέρα μας. Ήταν κι εκείνη θύμα του, θα έπρεπε να το είχα καταλάβει, αλλά εκείνο το βράδυ τους έβλεπα ως ένα».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποφυλακίσεων, Ρόμπερτ Μπάρτον, αιτιολόγησε την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης, κάνοντας λόγο για παραβιάσεις κανόνων στη φυλακή, ενώ η δικηγόρος τους, Χάιντι Ράμελ, κατηγόρησε την Επιτροπή ότι μετατρέπει την υπόθεση σε δημόσιο θέαμα: «Ζητάμε από τον κ. Μενέντεζ να ακολουθεί κανόνες, αλλά το ίδιο το σωφρονιστικό σύστημα δεν τους τηρεί».

Παρά τα νέα στοιχεία για σεξουαλική κακοποίηση που προσκομίστηκαν τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έκρινε και τον Λάιλ Μενέντεζ ακατάλληλο για αποφυλάκιση, κρατώντας τους δύο αδελφούς στη φυλακή. Η μόνη τους ελπίδα πλέον θεωρείται η απονομή χάριτος από τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, που τηρεί προς το παρόν σιγή.