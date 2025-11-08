Οργή στις ΗΠΑ: Πράκτορες συλλαμβάνουν πατέρα μπροστά στο παιδί του – Κατέρρευσε δεμένος

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα και προκαλεί οργή ξεσήκωσε τα social media στις ΗΠΑ. Πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) φαίνονται να συλλαμβάνουν με βία έναν άνδρα μπροστά στο ανήλικο παιδί του, μια σκηνή που θυμίζει περισσότερο δυστοπία παρά «χώρα της ελευθερίας».

Σύμφωνα με το Yahoo News, όλα συνέβησαν στη Fitchburg της Μασαχουσέτης, όταν οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άνδρα, τον άρπαξαν από τον λαιμό και του πέρασαν χειροπέδες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκείνος καταρρέει στο έδαφος, παθαίνοντας σπασμούς, ενώ το παιδί του παρακολουθεί σε κατάσταση σοκ.

Κι όμως – αντί να σταματήσουν, οι πράκτορες συνεχίζουν ψυχρά τη διαδικασία. Δεμένος, ο άνδρας μεταφέρεται στο ασθενοφόρο, ενώ το παιδί του τοποθετείται δίπλα του. Ένα βίντεο που δύσκολα ξεχνιέται.

Η σκηνή έχει γίνει viral, με εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες να μιλούν για «κρατική βαρβαρότητα» και να ζητούν την απόδοση ευθυνών. Ο θυμός είναι έκδηλος: πώς γίνεται ένας άνθρωπος να μετατρέπεται σε “κίνδυνο” τη στιγμή που κρατά το παιδί του αγκαλιά;



Η ICE, βέβαια, σιωπά. Καμία επίσημη τοποθέτηση, κανένα σχόλιο. Μόνο εικόνες που στοιχειώνουν την κοινή γνώμη και αποκαλύπτουν, για ακόμη μια φορά, το σκοτεινό πρόσωπο ενός συστήματος που ξεχνά πως πίσω από κάθε “στόχο” υπάρχει ένας άνθρωπος.