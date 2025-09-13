Σοκ στο Σικάγο: Πράκτορας της ICE σκοτώνει άνδρα κατά τη σύλληψη - «Δεν ακολούθησε τις οδηγίες» υποστήριξε

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η είδηση ότι πράκτορας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα σε προάστιο του Σικάγο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης. Το περιστατικό, που σημειώθηκε ενώ ο ύποπτος φέρεται να επιχείρησε να πατήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητό του, φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ένταση γύρω από την ασφάλεια, τη χρήση βίας και τα πρωτόκολλα των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε το DHS αστυνομικοί της ICE πλησίασαν τον Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες για έλεγχο σε όχημά του στο πλαίσιο επιχείρησης σύλληψης, όταν εκείνος φέρεται να προσπάθησε να τους χτυπήσει οδηγώντας το αυτοκίνητό του πάνω τους,

«Αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες των πρακτόρων και οδήγησε το αυτοκίνητό του προς το μέρος τους. Ένας από τους αξιωματικούς της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε σε μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, χρησιμοποίησε το όπλο του», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Ο αξιωματικός υπέστη πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο παράνομος μετανάστης κηρύχθηκε νεκρός», τόνισε το υπουργείο. Ο Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες είχε «ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης. Εισήλθε στη χώρα σε άγνωστη ημερομηνία», σημείωσε το DHS, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό του ως «εγκληματία». Παράλληλα τόνισε πως ο αστυνομικός έκανε «αναλογική χρήση βίας».

Δείτε βίντεο:

An undocumented immigrant was fatally shot in Illinois after resisting arrest by ICE agents. Silverio Villegas-Gonzalez, known for reckless driving, reportedly drove his car into the arrest team and dragged an officer a significant distance before being shot. pic.twitter.com/rJijVdxbtr — BigMediaBox (@BigMediaBox) September 12, 2025

Η Λίλιαν Χιμένεθ, βουλευτής της πολιτείας για την 4η περιφέρεια του Ιλινόις στο Σικάγο, επέκρινε την ICE για τον θάνατο στο Φράνκλιν Παρκ, ένα προάστιο του Σικάγο. «Αυτό θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την κοινότητά μας, ο τρόπος με τον οποίο η ICE λειτουργεί», είπε. «Τώρα είδαμε τις απόλυτες, φρικτές συνθήκες για τις οποίες ανησυχούσαμε όλοι. Στέρησαν τη ζωή ενός μέλους της κοινότητάς μας», είπε.

Το DHS ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι το περιστατικό συνέβη στο Σικάγο. Η Χιμένεθ και ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ δήλωσαν ότι συνέβη στο Φράνκλιν Παρκ.

«Ο λαός του Ιλινόις δικαιούται μια πλήρη, τεκμηριωμένη καταγραφή του τι συνέβη σήμερα για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία», τόνισε ο Πρίτσκερ με ανάρτηση στο X.