Οργή της Μάγδας Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: «Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα»

Οργισμένη είναι η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου, που δολοφονήθηκε από το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά, μετά την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου για λόγους υγείας.

Δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ:



«Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν, δεν μπορώ, είμαι πολύ οργισμένη».

Κατά πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται έναν και πλέον χρόνο αφού είχε επιστρέψει στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκισή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας Φύσσα από το 2015, αρνούμενος κατηγορηματικά κάθε ποινική ευθύνη. Ακολούθησε η πολύμηνη δίκη της Χρυσής Αυγής με αποτέλεσμα στις 7 Οκτωβρίου 2020 να κριθεί ένοχος σε πρώτο βαθμό για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και να καταδικαστεί σε 13 έτη και έξι μήνες. Ο Μιχαλολιάκος χαρακτήρισε τη δίωξή του πολιτική και ιδεολογική. Εξέτισε μέρος της ποινής του στις φυλακές Δομοκού, αποφυλακίστηκε προσωρινά τον Μάιο του 2024, ενώ συνελήφθη για να φυλακισθεί ξανά στις 3 Ιουνίου.