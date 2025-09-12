Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος - Επικαλέστηκε λόγους υγείας
Update: 16:13
Εκτός φυλακής βρίσκεται πλέον ο Νίκος Μιχαλολιάκος σύμφωνα με πληροφορίες.
Ο άλλοτε αρχηγός της Χρυσής Αυγής, που έχει καταδικαστεί σε ποινή 13 ετών πρωτόδικα, αποφυλακίζεται με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.
Κατά πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Χρυσής Αυγής επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται ένα και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.