Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος - Επικαλέστηκε λόγους υγείας

Εκτός φυλακής βρίσκεται πλέον ο Νίκος Μιχαλολιάκος σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο άλλοτε αρχηγός της Χρυσής Αυγής, που έχει καταδικαστεί σε ποινή 13 ετών πρωτόδικα, αποφυλακίζεται με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.

Κατά πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Χρυσής Αυγής επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ένα και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.