Ωριωνίδες 2025: Έρχεται η βροχή με τα πεφταστέρια - Πότε θα κορυφωθεί το εντυπωσιακό θέαμα

Μια βραδιά ξεχωριστή, μια βραδιά λαμπερή, μια βραδιά που είναι ιδανική για ευχές... Αυτή είναι η βραδιά που θα κάνουν την εμφάνισή τους στον ουρανό οι Ωριωνίδες, η ετήσια βροχή μετεωριτών, που φτάνει στο αποκορύφωμά της το βράδυ της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025.

Λαμβάνει χώρα στον ουρανό, σχεδόν 100 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη και μπορεί συχνά να είναι μία από τις πλέον εντυπωσιακές εκδηλώσεις στο ουράνιο ημερολόγιο.

Οι μετεωρίτες είναι γνωστοί για τη φωτεινότητά τους και την ταχύτητά τους, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται στις 22/10.



Οι καλύτερες συνθήκες θέασης είναι ανάμεσα στα μεσάνυχτα και την αυγή.

Τι είναι οι Ωριωνίδες



Οι Ωριωνίδες είναι γρήγορα κινούμενοι μετεωρίτες που ταξιδεύουν με ταχύτητα περίπου 65χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο.

Δημιουργούν μακριές ραβδώσεις φωτός και προέρχονται από τον γνωστό κομήτη του Χάλεϊ, καθώς ακολουθεί την τροχιά του γύρω από τον Ήλιο. Ο ίδιος ο κομήτης περνάει από τη Γη περίπου κάθε 75 χρόνια, με την επόμενη ημερομηνία να αναμένεται να είναι το καλοκαίρι του 2061, όπως σημειώνει το BBC.



Καθώς η Γη περνάει μέσα από τα συντρίμμια που άφησε ο κομήτης, μικροσκοπικά σωματίδια στο μέγεθος ενός κόκκου άμμου καίγονται στην ατμόσφαιρα και αφήνουν μια δέσμη φωτός στον ουρανό.

Μπορεί να φαίνονται αμυδρά, αλλά αφήνουν ένα χαρακτηριστικό φωτεινό ίχνος.



Μερικές φορές οι μετεωρίτες μπορεί να φαίνονται ακόμη και πιο φωτεινοί από τον πλανήτη Αφροδίτη -κι αυτοί ονομάζονται πύρινες σφαίρες.



Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τις Ωριωνίδες



Το ακτινοβόλο είναι το σημείο στον ουρανό από το οποίο φαίνεται να προέρχονται οι μετεωρίτες και για τις Ωριωνίδες αυτό είναι ο αστερισμός του Ωρίωνα.

Ο Ωρίωνας ανατέλλει στα ανατολικά μετά τα μεσάνυχτα, ακριβώς βόρεια του κόκκινου άστρου του, του Βετελγόζη (Betelgeuse). Για να εντοπίσει κανείς τον Ωρίωνα, θα πρέπει να αναζητήσει μια σειρά από τρία φωτεινά αστέρια, το ένα κοντά στο άλλο, γνωστά ως Ζώνη του Ωρίωνα.

Η ποιότητα της απεικόνισης μετριέται από τον αριθμό των μετεωριτών που είναι ορατοί κάθε ώρα - γνωστό ως ο ζενιθικός ωριαίος ρυθμός. Θα μπορούσαν να υπάρχουν περίπου 15 μετεωρίτες την ώρα κατά την κορύφωση των Ωριωνίδων γύρω στις 22 Οκτωβρίου, οι οποίοι ταξιδεύουν με ταχύτητες 148.000 μίλια/ώρα (238.000 χλμ./ώρα).

Για τις καλύτερες συνθήκες θέασης, βρείτε ένα σκοτεινό σημείο, μακριά από τα φώτα της πόλης μετά τα μεσάνυχτα, με ανεμπόδιστο, ανοιχτό ουρανό.



Αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι και να κοιτάξουν προς τον αστερισμό του Ωρίωνα. Δεν θα χρειαστείτε κιάλια ή τηλεσκόπιο, καθώς η βροχή θα είναι ορατή με γυμνό μάτι.