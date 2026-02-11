Oscars 2026: Λάμψη μεγατόνων στο γεύμα των υποψηφίων - Οι εμφανίσεις των διασήμων που ξεχώρισαν

Τη λάμψη του Χόλιγουντ στο κόκκινο χαλί έφεραν οι διάσημοι αστέρες που κατέκλυσαν το ιστορικό ξενοδοχείο Μπέβερλι Χίλτον όπου πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, το ετήσιο γεύμα των υποψηφίων για τα Όσκαρ 2026. Ένα γεύμα που διοργανώνεται κάθε χρόνο, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταλλάξουν εντυπώσεις και να χαλαρώσουν λίγο πριν την μεγάλη βραδιά της 98ης απονομής, που θα διεξαχθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Leonardo Di Caprio (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley, Michael B. Jordan, Amy Madigan, Chloé Zhao, Jacob Elordi, Rose Byrne, Γιώργος Λάνθιμος, Wagner Moura.

Elle Fanning (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images)

Οι στυλιστικές εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν αναμφισβήτητα αυτές των Έμα Στόουν, Κέιτ Χάντσον, Έλ Φάνινγκ και Τεγιάνα Τέιλορ.

Teyana Taylor (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images)

Kate Hudson (Photo by Monica Schipper/WireImage)

Η Στόουν, η οποία ήταν υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ταινία Bugonia, κέρδισε πόντους καθώς εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα μαύρο φόρεμα σμόκιν, εντυπωσιακό ντεκολτέ και σατέν τσέπες μπροστά. Η ηθοποιός του La La Land το συνδύασε με διαφανές μαύρο καλσόν και πέδιλα στιλέτο.

Emma Stone, Γιώργος Λάνθιμος (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Το παρών έδωσε και ο 30χρονος Τιμοτέ Σαλαμέ που έγινε ο νεότερος που λαμβάνει τόσες υποψηφιότητες για Καλύτερο Ηθοποιό αλλά και Καλύτερη Ταινία την ίδια χρονιά για την πολυσυζητημένη ταινία Marty Supreme.