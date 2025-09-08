Όταν η ενέργεια γίνεται εμπειρία: Η ΔΕΗ παρουσιάζει το αύριο στη ΔΕΘ

Το περίπτερο «The Journey of Energy» είναι η πιο ζωντανή απόδειξη ότι η ΔΕΗ δεν θέλει να «παρουσιάσει» απλά το έργο της, αλλά να το κάνει βίωμα. Ένα ταξίδι που ξεκινά από το παρελθόν, στέκεται στο παρόν και κοιτάζει αποφασιστικά στο μέλλον της ενέργειας. Με φωτισμούς, ήχους και τεχνολογία αιχμής, η ΔΕΗ αφηγείται το παρελθόν και σχεδιάζει το μέλλον της πράσινης ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τον στρατηγικό μετασχηματισμό της σε σύγχρονη Powertech εταιρεία που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα περίπτερο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, τραβώντας το βλέμμα των επισκεπτών με τα φώτα, τους ήχους και την αίσθηση μιας άλλης εποχής. Ένας πολυδιάστατος χώρος που δεν περιορίζεται στην κλασική έννοια της παρουσίασης, αλλά προσφέρει ένα βιωματικό ταξίδι στον κόσμο της ενέργειας, από την αρχαιότητα μέχρι το μέλλον.

Από την έναρξη της έκθεσης και έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘ HELEXPO, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, θέαμα και εκπαίδευση. Οι προβολές πραγματοποιούνται κάθε μισή ώρα, τα Σαββατοκύριακα από το πρωί έως αργά το βράδυ (10:00 – 22:00) και τις καθημερινές από το απόγευμα έως το βράδυ (16:00 – 22:00).

Το φως, ο ήχος και η μαγεία της ενέργειας

Το κέντρο βάρους του περιπτέρου είναι το πολυβραβευμένο έργο «The Power of Electricity», μια εντυπωσιακή παραγωγή 4D που καθηλώνει μικρούς και μεγάλους. Με πολυαισθητηριακές προβολές, φωτισμούς που θυμίζουν φυσικά φαινόμενα και ηχητικά εφέ που δημιουργούν την αίσθηση πως βρίσκεσαι στο ίδιο το πεδίο, το έργο αφηγείται την ιστορία της ενέργειας μέσα στους αιώνες. Από τους πρώτους ανθρώπους που ανακάλυψαν τη φωτιά, μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές και την πράσινη ανάπτυξη του μέλλοντος, η ΔΕΗ αφηγείται την ιστορία με τρόπο ζωντανό, εμπνευσμένο και έντονα συναισθηματικό.

Η εμπειρία δεν περιορίζεται στην ψυχαγωγία. Έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, βοηθώντας τους επισκέπτες να κατανοήσουν πώς η ενέργεια άλλαξε τον κόσμο, πώς συνδέεται με την καθημερινότητά μας και πώς θα διαμορφώσει το αύριο.

Από τον μετασχηματισμό στην «Powertech» εποχή

Η επιλογή του περιπτέρου «The Journey of Energy» δεν είναι τυχαία. Αντικατοπτρίζει τον ίδιο τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ. Ο Όμιλος βρίσκεται σήμερα στη φάση της πιο δυναμικής του μετάβασης: από τον παραδοσιακό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, στη σύγχρονη Powertech εταιρεία, που συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με την πράσινη ανάπτυξη.

Με επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, νέα προϊόντα, ψηφιοποίηση δικτύων και καινοτόμες υπηρεσίες, η ΔΕΗ επανασυστήνεται στο κοινό με έναν τρόπο που θυμίζει λιγότερο «ΔΕΚΟ» και περισσότερο έναν τεχνολογικό κολοσσό.

Σήμερα, η ΔΕΗ κατέχει ηγετική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε πέντε χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία. Εξυπηρετεί 8,7 εκατομμύρια πελάτες, παρέχοντας περίπου 33 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, και επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση ενέργειας και ηλεκτροκίνηση.

Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στο επίκεντρο

Πέρα από τα μεγέθη και τις διεθνείς συνεργασίες, η ΔΕΗ θέτει τον πελάτη και τον άνθρωπο στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Επενδύει σε ευέλικτα προϊόντα που μειώνουν τα κόστη κατανάλωσης, σε ψηφιακά κανάλια που απλοποιούν την εξυπηρέτηση και σε λύσεις που βοηθούν τον καταναλωτή να κάνει πιο βιώσιμες επιλογές.

Η ΔΕΗ δεν προσφέρει μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Προσφέρει εργαλεία για καλύτερη διαχείριση, για εξοικονόμηση και για μείωση του αποτυπώματος στο περιβάλλον. Η πράσινη μετάβαση δεν είναι θεωρητική έννοια, αλλά μια πραγματικότητα που φτάνει πλέον στα σπίτια και τις επιχειρήσεις.

Η ΔΕΗ της νέας εποχής

Η παρουσία στη ΔΕΘ είναι το αποτύπωμα αυτού του νέου ρόλου: να σταθεί δίπλα στον καταναλωτή, να δείξει την πορεία προς το μέλλον της ενέργειας και να προσφέρει κάτι περισσότερο από μια εμπορική σχέση.

Η επένδυση σε ΑΠΕ, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και η στρατηγική της βιωσιμότητας φέρνουν τη ΔΕΗ στη θέση όχι μόνο του μεγαλύτερου παρόχου ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και ενός διεθνούς παίκτη που μπορεί να διαμορφώσει το ενεργειακό μέλλον της περιοχής.