Όταν σφίγγουν τα πράγματα, το λόγο έχουν οι «παλιοί»

Από τα μέχρι στιγμής «κατορθώματα» της τετραετούς προεδρίας του Νίκου Ανδρουλάκη είναι η ανανέωση της ηγετικής ομάδας, στην οποία πλέον, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, συμμετέχουν στελέχη της νεότερης γενιάς.

Φαίνεται όμως ότι εδώ ισχύει το: «ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς». Έτσι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενεργοποιεί και την παλιά φρουρά του κόμματος, με ένα μέρος της οποίας είχαν ατονήσει οι δεσμοί είτε τα είχε «τσουγκρίσει» στις εσωκομματικές και εκείνοι στήριξαν τον Χάρη Δούκα.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα ο Κώστας Σκανδαλίδης, με τον οποίο έπρεπε πρώτα να λιώσουν οι πάγοι που δημιουργήθηκαν πριν ένα χρόνο, προαλείφεται για την Επιτροπή Διεύρυνσης.

Ο Κώστας Λαλιώτης, πάντα ΠΑΣΟΚ και πάντα παρών, θα συμβουλεύει πιο συχνά τον κ. Ανδρουλάκη.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, χωρίς φυσικά οργανωτική εμπλοκή είναι πρόθυμος να παρέχει εμπειρίες και πολιτικές υπηρεσίες, στηρίζοντας ήδη με τον τρόπο του. Είχε ακουστεί μάλιστα χωρίς να επιβεβαιώνεται ούτε και να διαψεύδεται ότι μπορεί να τεθεί επικεφαλής στο Επικρατείας.

Ο Γιώργος Παπανδρέου, ενεργό μέλος της πράσινης ΚΟ, με τη σειρά του, θα γίνεται κοινωνός των προβληματισμών της ηγεσίας.

Ενεργό συμβολή έχει ήδη στο πρόγραμμα ο Σταύρος Μπένος, με τις προτάσεις του για το κράτος.

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης που είναι επικεφαλής στο Ινστιτούτο του ΠΑΣΟΚ In Social και μέλος στο Πολιτικό Κέντρο.

Ο Γιάννης Κουτσούκος ως διευθυντής της ΚΟ του κόμματος. Ο Νίκος Σαλαγιάννης ως γενικός διευθυντής του ΠΑΣΟΚ αλλά και ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ο οποίος για περισσότερο από ένα χρόνο στέκεται σταθερά στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη, γυρίζοντας όλη την Ελλάδα για να μεταφέρει το μήνυμά του.

Και φυσικά ο αγέραστος πρώην πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος δίνει το παράδειγμα για το τι σημαίνει κινητοποίηση κάνοντας, πρόσφατα, ακόμα και εξορμήσεις σε γειτονιές.

Αν τώρα αυτή η επιστράτευση θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα σας γελάσω, αλλά για να στρέφεται στους βετεράνους του κόμματος ο Ανδρουλάκης πάει να πει ότι ο πόλεμος αγριεύει και τα πράγματα δυσκολεύουν...