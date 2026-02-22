Ουκρανία: Η Ουγγαρία ανάβει... κόκκινο στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιζάρτο ανακοίνωσε ότι θα μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.



«Αύριο προβλέπεται ότι η σύνοδος του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών θα υιοθετήσει το 20ό πακέτο κυρώσεων. Θα μπλοκάρουμε αυτήν την απόφαση», δήλωσε μέσω του Facebook ο Πέτερ Σιζάρτο και συμπλήρωσε πως «όσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι' αυτούς αποφάσεων», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με την Ουκρανία, ο πετρελαιαγωγός Droujba που διασχίζει το ουκρανικό έδαφος πριν φθάσει στην Ουγγαρία και την Σλοβακία υπέστη ζημιές στις 27 Ιανουαρίου από τις ρωσικές επιθέσεις κατά του Μπρόντι.



Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρότεινε στις αρχές του Φεβρουαρίου νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας κατά του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα. Η νέα δέσμη κυρώσεων θα είναι η εικοστή από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Προτείνονται επίσης νέες απαγορεύσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει επίσης να χρησιμοποιήσει το Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού (Anti-Coercion Instrument - ACI) για να απαγορεύσει την εξαγωγή κάθε εργαλειομηχανής CNC προς χώρες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επανεξαγωγής της στην Ρωσία.



Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από την Ρωσία.



Ομως, ο πετρελαιαγωγός Droujba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.



Η Ουγγαρία συνεχίζει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού, ο οποίος έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.