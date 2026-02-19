Κατάσκοποι αμφισβητούν την ειρήνη στην Ουκρανία - «Η Ρωσία δεν βιάζεται να τελειώσει τον πόλεμο»

Σκεπτικισμό για το ενδεχόμενο άμεσης ειρήνης στην Ουκρανία εκφράζουν κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πληροφοριών, παρά τις εκτιμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές πρωτοβουλίες φέρνουν πιο κοντά μια ειρηνευτική συμφωνία.

Πέντε επικεφαλής ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών, μιλώντας στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, θεωρούν ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά στρατηγικά οφέλη.

«Θέατρο διαπραγματεύσεων»

Σύμφωνα με τις πηγές, οι επαφές - με τελευταίο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη - έχουν περισσότερο χαρακτήρα πολιτικής τακτικής παρά ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Τέσσερις από τους πέντε αξιωματούχους εκτιμούν ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί τον διάλογο με τις ΗΠΑ κυρίως για χαλάρωση των κυρώσεων, για οικονομικές συνεργασίες και για εμπορικά «ανοίγματα».

Ένας από αυτούς μάλιστα χαρακτήρισε τη διαδικασία «διαπραγματευτικό θέατρο».

Η εκτίμηση αυτή συγκρούεται με τη θέση της Ουάσιγκτον, η οποία επιδιώκει συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι, πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να καταλήξει σε συμφωνία.

Οι πραγματικοί στόχοι της Μόσχας

Ευρωπαίος αξιωματούχος πληροφοριών ανέφερε ότι η Ρωσία δεν στοχεύει απλώς σε εκεχειρία, αλλά στην επίτευξη ευρύτερων στρατηγικών στόχων. Μεταξύ αυτών είναι η αποδυνάμωση ή απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η μετατροπή της Ουκρανίας σε ουδέτερη «ζώνη ασφαλείας» μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ότι η ρωσική οικονομία δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης, άρα δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη συμβιβασμού από την πλευρά της Μόσχας.

Το αγκάθι του Ντονέτσκ

Στις τελευταίες συνομιλίες δεν υπήρξε πρόοδος σε βασικά ζητήματα και κυρίως στο εδαφικό. Η Ρωσία απαιτεί από το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από το υπόλοιπο 20% της περιφέρειας Ντονέτσκ που δεν ελέγχει, κάτι που η Ουκρανία απορρίπτει.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε εκνευρισμένος από την πορεία των συνομιλιών, υπονοώντας ότι η ρωσική πλευρά επικεντρώνεται σε ιστορικές αναλύσεις αντί για πρακτική διπλωματία.

Ευρωπαίος αξιωματούχος προειδοποίησε μάλιστα ότι ακόμη κι αν το Κίεβο έκανε εδαφικές παραχωρήσεις, αυτό πιθανότατα δεν θα οδηγούσε άμεσα σε ειρήνη αλλά σε νέες ρωσικές απαιτήσεις.

Παράλληλες οικονομικές διαπραγματεύσεις

Δύο πηγές υποστηρίζουν ότι η Μόσχα επιχειρεί να «σπάσει» τις συνομιλίες σε δύο σκέλη, το πολεμικό και τις διμερείς οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, έχουν τεθεί στο τραπέζι επενδυτικά σχέδια συνεργασίας αξίας έως και 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, πρόταση που αποδίδεται στον Ρώσο διαπραγματευτή Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Η πρόταση, κατά τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, θα μπορούσε να εξυπηρετεί τόσο τις οικονομικές επιδιώξεις της Ουάσιγκτον όσο και την ανάγκη του Κρεμλίνου να διατηρήσει τη στήριξη Ρώσων ολιγαρχών που επλήγησαν από τις κυρώσεις.

Οικονομική αντοχή αλλά και κίνδυνοι

Αξιωματούχοι πληροφοριών χαρακτηρίζουν τη ρωσική κοινωνία ανθεκτική σε οικονομικές πιέσεις. Ωστόσο άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξημένους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, μιλώντας για περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, υψηλό κόστος δανεισμού και συρρίκνωση του κρατικού αποθεματικού ταμείου.

Αναλυτές τοποθετούν την οικονομία της Ρωσίας μεταξύ στασιμότητας και ύφεσης, με ανάπτυξη περίπου 1% την περασμένη χρονιά και βασικό επιτόκιο άνω του 15%.

Παρά την έντονη διπλωματική κινητικότητα, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ότι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία παραμένει μακριά.

Η εκτίμησή τους είναι ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, αλλά περισσότερο ως μέρος μιας ευρύτερης γεωπολιτικής διαπραγμάτευσης ισχύος παρά ως άμεση προσπάθεια τερματισμού του πολέμου.