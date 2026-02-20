«Χρησμός» Ζελένσκι για ναυάγιο στις συνομιλίες: «Ετοιμαστείτε για άλλα τρία χρόνια πολέμου»

Μακρινό σενάριο φαντάζει μάλλον μία συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου, παρά τις έντονες συζητήσεις των τελευταίων μηνών για μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση. Όσα φαίνεται πως είπε, μάλιστα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε υπουργούς του επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που υπάρχουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η Wall Street Journal από μια ιδιωτική συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με το υπουργικό του συμβούλιο την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, φέρεται να παραδέχθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν.



Παράλληλα, ανακοίνωσε την ανάγκη κατάρτισης ενός σχεδίου για ακόμη τρία χρόνια πολέμου, καθώς η Ουάσιγκτον φαίνεται απίθανο να προσφέρει τις δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας που κρίνονται απαραίτητες για μια συμφωνία. «Όλοι έπαθαν σοκ», ανέφερε το ίδιο ρεπορτάζ, περιγράφοντας το κλίμα στην κλειστή συνάντηση.

«Συμβιβασμός, όχι τελεσίγραφο»

Εξάλλου, σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo News, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε τη θέση της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «πραγματικούς συμβιβασμούς», αλλά όχι για συνθηκολόγηση.



Επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να συζητήσει στη βάση του «μένουμε εκεί που βρισκόμαστε», καθώς η κυβέρνησή του δέχεται να συζητήσει την ειρήνη ενώ η Ρωσία κατέχει σχεδόν το 20% των εδαφών της χώρας.



Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη ρωσική στάση ως «τρομοκρατική», εξηγώντας ότι η ρητορική τύπου «είμαι πρόθυμος να μην σε σκοτώσω, αν μου δώσεις τα πάντα» δεν αποτελεί συμβιβασμό, αλλά τελεσίγραφο.



«Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς που σέβονται την ουκρανική κυριαρχία, την εδαφική μας ακεραιότητα, τον στρατό μας και τα παιδιά μας. Δεν είμαστε έτοιμοι για τελεσίγραφα από τον επιτιθέμενο», κατέληξε.