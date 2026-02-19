Ζελένσκι: ΗΠΑ και κάποιοι Ευρωπαίοι συζητούν ένα νέο έγγραφο μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας -Θα αντιδράσουμε

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Γενεύη, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου.

Σε μία εξ αυτών, ο Ουκρανός πρόεδρος προέβη σε έναν ισχυρισμό που προκαλεί αίσθηση. Αναφέρει ότι οι Αμερικανοί «και ίσως ορισμένοι Ευρωπαίοι, συζητούν ένα νέο έγγραφο μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας», χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας.

Και προσθέτει με έμφαση: «Όταν θα έχουν ένα τέτοιο έγγραφο, θα μπορούν να συζητήσουν τα πάντα. Αλλά για μένα, είναι σημαντικό να συζητήσουν μαζί μας τη θέση που ενδεχομένως θα έχουμε στο ΝΑΤΟ. Όχι μόνο με τους Ρώσους – μαζί μας. Επειδή αφορά εμάς».

Και ο Ζελένσκι ξεκαθαρίζει στέλνοντας μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις: «Αλλά μπορεί να το κάνουν και χωρίς εμάς. Ίσως δεν γνωρίζουμε κάτι. Σε κάθε περίπτωση, θα αντιδράσουμε σε τυχόν εκπλήξεις, αν συμβούν».

Ο Λευκός Οίκος απαντά στον Ζελένσκι για τα περί «άδικης» πίεσης από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ, απάντησε στο σχόλιο του Ουκρανού προέδρου το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ότι είναι «άδικο» οι ΗΠΑ να ασκούν πίεση κυρίως στην Ουκρανία και όχι τη Ρωσία.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως «όλη αυτή η κατάσταση είναι πολύ άδικη», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Όχι μόνο για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς που έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά και για τον αμερικανικό λαό και τον Αμερικανό φορολογούμενο που πλήρωνε τον λογαριασμό αυτής της πολεμικής προσπάθειας πριν ο πρόεδρος Τραμπ βάλει τέλος σε αυτό».



Η Λέβιτ συνέχισε επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ «εξακολουθούν να πουλάνε όπλα στο ΝΑΤΟ, τα οποία αποστέλλονται στην Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας της και των συνόρων της», αναφερόμενη στο πρόγραμμα Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) που συστάθηκε το περασμένο καλοκαίρι ώστε να καταστεί δυνατή η αποστολή αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εναπόκειται στην Ουκρανία και στον Ζελένσκι να κάνουν βήματα ώστε οι συνομιλίες να είναι επιτυχημένες. «Η Ουκρανία καλύτερα να έρθει γρήγορα στο τραπέζι, αυτό μόνο λέω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.