Ζελένσκι: «Ο ουκρανικός λαός δεν θα μου επέτρεπε να παραχωρήσω το Ντονμπάς στη Ρωσία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι καμία ειρηνευτική συμφωνία που θα προβλέπει την παράδοση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την κοινωνία της χώρας του. Σε συνέντευξή του στο Axios, υποστήριξε ότι μια μονομερής αποχώρηση από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς θα απορριφθεί από τους πολίτες σε ενδεχόμενο δημοψήφισμα.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συμμετείχαν σε νέο γύρο άμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, με βασικό αγκάθι τον έλεγχο της περιοχής.



Ντονμπάς: Το βασικό σημείο τριβής



Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η περιοχή του Ντονμπάς, όπου σημαντικό τμήμα παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μια συμφωνία που θα απαιτούσε απλή αποχώρηση ουκρανικών δυνάμεων θα θεωρούνταν από τους πολίτες ως «παράδοση».



Όπως τόνισε, η κυριαρχία και η ιθαγένεια των κατοίκων δεν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης:



«Αυτό είναι μέρος της χώρας μας - οι άνθρωποι, η σημαία και η γη».



Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι Ουκρανοί δεν θα συγχωρούσαν ποτέ μια τέτοια επιλογή, ούτε στην ηγεσία τους ούτε στους διεθνείς συμμάχους που θα τη στήριζαν.



Μήνυμα προς τις ΗΠΑ και τον Τραμπ



Ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε αιχμές για τη στάση της Ουάσινγκτον και ειδικά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει καλέσει δημόσια το Κίεβο να προχωρήσει σε παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη.

Ο Ζελένσκι απάντησε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να προκύψει «δίνοντας τη νίκη» στον Βλαντίμιρ Πούτιν, επισημαίνοντας πως είναι ευκολότερο να πιεστεί η Ουκρανία παρά η Ρωσία, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε βιώσιμη λύση.



Παράλληλα, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες με Αμερικανούς μεσολαβητές διεξάγονται σε διαφορετικό κλίμα από τις δημόσιες δηλώσεις.



Η πρόταση για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη



Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει τεθεί σχέδιο που προβλέπει αποχώρηση ουκρανικών στρατευμάτων από τμήματα του Ντονμπάς και δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης «ελεύθερης οικονομικής ζώνης», χωρίς σαφή απόδοση κυριαρχίας.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε διατεθειμένος να συζητήσει αμοιβαία απόσυρση στρατευμάτων, υπό τον όρο ότι η Μόσχα θα αποσύρει δυνάμεις σε αντίστοιχη απόσταση. Ωστόσο απέρριψε ρητά οποιαδήποτε αναγνώριση ρωσικής κυριαρχίας στην περιοχή.



Δημοψήφισμα και πιθανή εκεχειρία



Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι Κίεβο και Ουάσινγκτον συμφωνούν πως μια τελική συμφωνία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα. Εκτίμησε ότι ο λαός θα μπορούσε να αποδεχθεί μόνο μια λύση που θα «παγώνει» τις γραμμές του μετώπου και όχι μια πλήρη εδαφική παραχώρηση.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία φέρεται να επιμένει στον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε στο πεδίο της μάχης.



Πρόταση για συνάντηση με τον Πούτιν



Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η ουσιαστική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με απευθείας συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν και έχει ήδη ζητήσει από την ομάδα του να προτείνει τέτοια συνάντηση στο πλαίσιο των συνομιλιών.

Εξέφρασε μάλιστα ανησυχία ότι η ρωσική αντιπροσωπεία ίσως επιδιώκει καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, κερδίζοντας χρόνο για στρατιωτικά οφέλη.



Εκλογές, κατάπαυση πυρός και επόμενα βήματα



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών παράλληλα με δημοψήφισμα σε περίπτωση εκεχειρίας, σημειώνοντας ότι η υποψηφιότητά του θα εξαρτηθεί από τη βούληση των πολιτών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία έχει αποδεχθεί μόνο μονοήμερη εκεχειρία για την οργάνωση ψηφοφορίας, κάτι που το Κίεβο θεωρεί ανεπαρκές και ένδειξη ότι η Μόσχα δεν είναι ακόμη έτοιμη για πραγματική ειρήνη.



Οι τριμερείς συνομιλίες στη Γενεύη αναμένεται να συνεχιστούν, ενώ το ζήτημα του Ντονμπάς παραμένει το βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε συμφωνία τερματισμού του πολέμου.