Ζελένσκι στο BBC: «Δεν θα παραδώσω εδάφη για εκεχειρία - Νίκη είναι να σταματήσουμε τον Πούτιν»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμηνύει σε συνέντευξή του στο BBC ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδώσει στρατηγικά εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, υποστηρίζοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει ήδη ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».



Ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει το ενδεχόμενο παραχώρησης του 20% της περιφέρειας του Ντονέτσκ που ελέγχει η Ρωσία, καθώς και επιπλέον εδαφών στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια. «Δεν το βλέπω απλώς ως γη. Το βλέπω ως εγκατάλειψη – αποδυνάμωση των θέσεών μας, εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζουν εκεί. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή η “απόσυρση” θα διχάσει την κοινωνία μας», ανέφερε.



Εκτίμησε δε ότι ακόμη και αν μια παραχώρηση ικανοποιούσε προσωρινά τον Πούτιν, η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε την εκεχειρία ως «παύση» για ανασύνταξη δυνάμεων. «Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας λένε ότι μπορεί να χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ανακάμψει μέσα σε δύο», είπε, διερωτώμενος «πού θα πάει μετά».

«Νίκη είναι να σταματήσουμε τον Πούτιν»

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η νίκη δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση της κανονικότητας για τους Ουκρανούς, αλλά και την αποτροπή μιας ευρύτερης απειλής.



«Το να σταματήσουμε τον Πούτιν σήμερα και να τον αποτρέψουμε από το να καταλάβει την Ουκρανία είναι νίκη για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία», δήλωσε.



Αναφορικά με την πλήρη αποκατάσταση των συνόρων του 1991, υπογράμμισε ότι αποτελεί στόχο, αλλά παραδέχθηκε πως μια άμεση προσπάθεια ανάκτησης όλων των κατεχόμενων εδαφών θα είχε τεράστιο ανθρώπινο κόστος. «Τι είναι η γη χωρίς ανθρώπους; Τίποτα», είπε.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ζελένσκι κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει ταχεία διαπραγμάτευση εκεχειρίας και έχει ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Κίεβο παρά στη Μόσχα.

Σε ερώτηση αν μπορεί να εμπιστευθεί τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να θεσμοθετηθούν από το αμερικανικό Κογκρέσο ώστε να έχουν διάρκεια πέραν μιας προεδρικής θητείας. «Οι πρόεδροι αλλάζουν, αλλά οι θεσμοί παραμένουν», σημείωσε.



Παράλληλα, ανέφερε ότι πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών – ζήτημα που έχει τεθεί και από την Ουάσιγκτον – θα πρέπει πρώτα να εξασφαλιστούν σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα.

Οι εκλογές είχαν προγραμματιστεί για το 2024, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω του στρατιωτικού νόμου που επιβλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή.



Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τεχνικά θα μπορούσαν να διεξαχθούν εκλογές εφόσον υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, αλλά υπογράμμισε τις πρακτικές δυσκολίες, δεδομένου ότι εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται στο εξωτερικό και σημαντικά τμήματα της χώρας τελούν υπό ρωσική κατοχή.

«Αν αυτό είναι προϋπόθεση για να τελειώσει ο πόλεμος, ας το κάνουμε. Αλλά πρέπει να γίνουν με τρόπο που να αναγνωριστούν ως νόμιμες, πρώτα απ’ όλα από τον ουκρανικό λαό», είπε

Αμερικανικά οπλικά συστήματα

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της αεράμυνας, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «το πιο δύσκολο πρόβλημα».



Ζήτησε άδεια για την κατασκευή αμερικανικών οπλικών συστημάτων με άδεια, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Patriot. «Δυστυχώς, οι εταίροι μας δεν μας δίνουν άδειες για να παράγουμε οι ίδιοι συστήματα, όπως τα Patriot ή ακόμη και πυραύλους για τα συστήματα που ήδη διαθέτουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πετύχει πρόοδο», ανέφερε.

