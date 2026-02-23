Οι Ευρωπαίοι πιέζουν ασφυκτικά τον Όρμπαν για την Ουκρανία - Σφοδρή επίθεση Μερτς στον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στη Ρωσία και να εγκρίνει το 20ό πακέτο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας που μπλοκάρει με το βέτο της η Ουγγαρία.



«Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία», δήλωσε στο πλευρό του Φινλανδού ομολόγου του Αλεξάντερ Στουμπ καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στο πέμπτο έτος.



«Πρέπει να προχωρήσουμε με το 20ό πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνομιλίες θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.



Ο πρόεδρος της Γαλλίας εμφανίστηκε αποφασιστικός και για την εκταμίευση του ευρωπαϊκού δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο, την οποία επίσης απειλεί με βέτο η Βουδαπέστη.



«Οι πολιτικές δεσμεύσεις και ο λόγος που έχει δοθεί κατά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να τηρηθούν. Δεν γίνεται αλλιώς», είπε.



«Τελεσίγραφα» από την Ουγγαρία και την Σλοβακία θα πρέπει να απευθύνονται στο Κρεμλίνο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα την ώρα που η Βουδαπέστη απειλεί με το βέτο της ζητώντας την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Droujba, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από ρωσική επίθεση.



«Αυτές οι δύο χώρες δεν μπορούν να κρατούν όμηρο ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε και από τις δύο να συμμετάσχουν σε εποικοδομητική συνεργασία και να υιοθετήσουν υπεύθυνη συμπεριφορά», έγραψε στο Χ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει στο τραπέζι νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με στόχο την έγκρισή του από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ πριν από την 24η Φεβρουαρίου, τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.



Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να ασκήσει βέτο στο πακέτο των ευρωπαϊκών κυρώσεων μέχρι την επανάληψη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του Droujba που διασχίζει την Ουκρανία.

«Στρατηγική, στρατιωτική, οικονομική αποτυχία»

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας δήλωσε από την πλευρά του ότι η ρωσική επίθεση είναι μία «στρατηγική, στρατιωτική και οικονομική αποτυχία» για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Δεν ήθελε την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, η Φινλανδία και η Σουηδία εντάχθηκαν σε αυτό», είπε ο Αλεξάντερ Στουμπ. «Πρόκειται επίσης για στρατιωτική ήττα. Χάνει πολλούς στρατιώτες τώρα».



Οι πρόεδροι της Γαλλίας και Φινλανδίας επέμειναν επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης από τους Ευρωπαίους της αμυντικής τους θέσης στην Αρκτική, απέναντι στις ρωσικές και κινεζικές φιλοδοξίες στην περιοχή, αλλά και απέναντι στις φιλοδοξίες του Τραμπ στη Γροιλανδία.

Μερτς: Ο Πούτιν έχει φτάσει «στο βαθύτερο επίπεδο βαρβαρότητας»

Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς κατηγορεί τη Ρωσία του Πούτιν ότι έχει φτάσει «στο βαθύτερο επίπεδο βαρβαρότητας» την παραμονή της τέταρτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.



Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε επίσης ότι «η Ρωσία δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο». «Αυτό εντάσσεται στην προπαγάνδα και στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου. Η Ρωσία θέλει να μας κάνει να το πιστέψουμε, αλλά τα γεγονότα λένε κάτι τελείως διαφορετικό», είπε κατά την διάρκεια εκδήλωσης υποστήριξης του Κιέβου στο Βερολίνο παρουσία του πρεσβευτή της Ουκρανίας στη Γερμανία.



«Στο μέτωπο, η Ρωσία δεν κερδίζει εδάφη, ακριβώς το αντίθετο. Ο Φεβρουάριος χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακά εδαφικά κέρδη για τον ουκρανικό στρατό. Και η ρωσική οικονομία πλήττεται περισσότερο από τις κυρώσεις και τον πόλεμο», πρόσθεσε.



Ο Μερτς ζήτησε, επίσης, από τους ευρωπαίους εταίρους να μη σταματήσουν τις προσπάθειες για την από κοινού υποστήριξη της Ουκρανίας. «Βρισκόμαστε σε μία καμπή που μπορεί να αποφασίσει για την τύχη ολόκληρης της ηπείρου μας», προειδοποίησε. «Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματίσουμε τον πόλεμο αυτόν στην Ευρώπη θα έχει μακροχρόνια επίδραση στην ζωή μας και στον ρόλο μας στον κόσμο».