Η Ουκρανία καλεί τους πολίτες να μην ταξιδεύουν στην Ουγγαρία - Ένταση μετά τη σύλληψη επτά Ουκρανών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, ότι συμβουλεύει τους Ουκρανούς να μην ταξιδεύουν στην Ουγγαρία λόγω αδυναμίας να εγγυηθεί την ασφάλειά τους εν μέσω αυθαίρετων ενεργειών από τις ουγγρικές αρχές.

Το υπουργείο κάλεσε επίσης τις ουκρανικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ουγγαρία, αφού το Κίεβο κατηγόρησε τη Βουδαπέστη ότι «συνέλαβε ομήρους» επτά εργαζομένους της ουκρανικής κεντρικής τράπεζας οι οποίοι μετέφεραν περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και χρυσό.

«Αν είναι δυνατό, σας ζητούμε να δώσετε προτεραιότητα σε άλλες οδούς διαμετακόμισης που δεν διέρχονται από ουγγρικό έδαφος», ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο.

Η ουγγρική οικονομική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε χθες, Πέμπτη, επτά ουκρανούς πολίτες και δύο οχήματα μεταφοράς χρημάτων και ασκεί διώξεις σε βάρος τους ως υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος.

Οι ουκρανοί πολίτες, ένας από τους οποίους είναι ένας απόστρατος στρατηγός των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, μετέφεραν συνολικά 40 εκατομμύρια δολάρια, 35 εκατομμύρια ευρώ και εννέα κιλά χρυσού από την Αυστρία στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ουκρανία ζητάει την άμεση απελευθέρωση αυτών των πολιτών της, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, προσθέτοντας ότι το Κίεβο προετοιμάζει περισσότερες ενέργειες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Εξακολουθεί να μην έχει επιτραπεί σε ουκρανούς προξένους να έχουν πρόσβαση σε επτά ουκρανούς πολίτες που συνελήφθησαν όμηροι στη Βουδαπέστη. Η ουγγρική πλευρά δεν έχει δώσει καμιά εξήγηση», τόνισε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο X.

Στη Βουδαπέστη, ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε πως η Ουγγαρία ζητάει απαντήσεις από την Ουκρανία αναφορικά με τη διαμετακόμιση μετρητών μέσω της ουγγρικής επικράτειας.

Σύμφωνα με τον Σιγιάρτο, η Ουγγαρία θέλει να ξέρει αν η Ουκρανία μεταφέρει απλώς μετρητά μέσω της Ουγγαρίας ή αν τα χρήματα «χρησιμοποιήθηκαν επίσης από κάποιον στην Ουγγαρία ή αν χρησιμοποιήθηκαν υπέρ κάποιου στην Ουγγαρία».

