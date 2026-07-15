«Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία» - Μητέρα στην Καβάλα γέννησε το 14ο παιδί της

Η Ευγενία και ο σύζυγός της, πατήρ Κωνσταντίνος, καλωσόρισαν το νέο μέλος της πολύτεκνης οικογένειάς τους. Το ζευγάρι, σύμφωνα με το kavalanews, κράτησε στην αγκαλιά του το... 14ο παιδί τους.



Η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική «Ελευθώ», όπου γεννήθηκε το παιδί, θέλησε να συγχαρεί το ζευγάρι με μία συγκινητική ανάρτηση.



«Ούτε ένα. Ούτε δύο. Ούτε τρία, αλλά… 14. Σήμερα είχαμε τη χαρά να κρατήσουμε στην αγκαλιά μας το 14ο παιδί μίας υπέροχης μητέρας που μας εμπιστεύτηκε για ακόμη μία φορά. Ευγενία και πάτερ Κωνσταντίνε, σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και αμέτρητες οικογενειακές στιγμές γεμάτες αγάπη. Να σας ζήσει το νέο σας μωράκι», ανέφερε.