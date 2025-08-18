Ούτε νικητής του Tζόκερ μπορεί να το συντηρήσει – Το εξωπραγματικό κόστος γιοτ ανοιχτά της Καλαμάτας

Ζαλίζει το κόστος κτήσης αλλά και συντήρησης του «Blue» του υπερπολυτελούς γιοτ του ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Μάντσεστερ Σίτι. Ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας είναι ο Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το σκάφος «Blue» με σημαία Νήσων Κέιμαν άραξε λίγο έξω από την Καλαμάτα το πρωί της Δευτέρας (18/8). Ο Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν σπάνια απασχολεί τα Μέσα με εμφανίσεις του καθώς είναι μετρημένες ακόμα και οι παρουσίες του στο γήπεδο του κλαμπ που του ανήκει.

Is this a billion-dollar yacht? This is the 525-foot Lurssen “Blue” which was delivered in 2022 to Sheikh Mansour Bin Zayed al Nahyan. The yacht is the fifth longest in the world, and just shy of “Dilbar” when it comes to gross tonnage at 14,785GT. “Blue’s” price has been… pic.twitter.com/CGjBpmdIBk — Kevin Koenig (@theyachtfella) February 17, 2025

Αριθμοί που ζαλίζουν

Ο ορισμός της απόλυτης υπερβολής θα μπορούσε με ευκολία να χαρακτηριστεί το «Blue». Το σκάφος μήκους 160 μέτρων κατασκευάστηκε από τη Lurssen στη Γερμανία, στο ναυπηγείο της Βρέμης. Το εσωτερικό του σχεδιάστηκε από τον αγγλικό σχεδιαστή Terence Disdale και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του τον Ιούνιο του 2022.

Η εκτιμώμενη αξία του σκάφους ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 600 εκατομμυρίων δολαρίων, με ετήσια λειτουργικά έξοδα περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Blue έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί άνετα έως 48 άτομα σε 24 σουίτες. Μπορεί επίσης να μεταφέρει έως 80 μέλη πληρώματος, εξασφαλίζοντας μια χαλαρωτική εμπειρία σε ένα πολυτελές σκάφος.

Στις παροχές του περιλαμβάνονται ελικοδρόμιο, χαμάμ, κινηματογράφος, σαλόνι ομορφιάς, δορυφορικές επικοινωνίες, υποβρύχια φώτα, beach club, γυμναστήριο, τζακούζι στο κατάστρωμα, WiFi και κλιματισμός. Το Blue είναι κατασκευασμένο με σκελετό από χάλυβα και υπερκατασκευή από αλουμίνιο.

Τροφοδοτείται από δύο ντηζελοηλεκτρικούς κινητήρες MTU (16V 1163 M84) 16-κύλινδρους κινητήρες 6.975hp που λειτουργούν στις 1280rpm, ταξιδεύει άνετα με ταχύτητα 18 κόμβων, φτάνει σε μέγιστη ταχύτητα 21 κόμβων και έχει αυτονομία έως 5.000 ναυτικά μίλια από τα ρεζερβουάρ καυσίμων 1.080.000 λίτρων στα 17 κόμβους. Οι δεξαμενές νερού της αποθηκεύουν περίπου 110.000 λίτρα γλυκού νερού.