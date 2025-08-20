Δικό του οδοντίατρο από τη Γαλλία έφερε στα Χανιά ο σεΐχης της Μάντσεστερ - Του νοίκιασε και ιατρείο

Εκτός από το υπερπολυτελές γιοτ του που «οργώνει» τις ελληνικές θάλασσες, ο σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, εντυπωσιάζει και για τις εκκεντρικές επιλογές του.

Is this a billion-dollar yacht? This is the 525-foot Lurssen “Blue” which was delivered in 2022 to Sheikh Mansour Bin Zayed al Nahyan. The yacht is the fifth longest in the world, and just shy of “Dilbar” when it comes to gross tonnage at 14,785GT. “Blue’s” price has been… pic.twitter.com/CGjBpmdIBk — Kevin Koenig (@theyachtfella) February 17, 2025

Μία από αυτή ήταν να φέρει μαζί του στα Χανιά, τον δικό του «προσωπικό» οδοντίατρο από τη Γαλλία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παρέμεινε στα Χανιά μόλις για ένα 24ωρο, ωστόσο ο σεΐχης του νοίκιασε μέχρι και ιατρείο στην πόλη!

Σύμφωνα με πληροφορίες του parakritika.gr, αιτία ήταν ο... πονόδοντος σε κάποιο από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, η οποία φαίνεται ότι εμπιστεύεται μόνο τον δικό τους οδοντίατρο από τη Γαλλία. Το πρόβλημα όμως δεν διατάραξε τις διακοπές τους.

Ο αλ Ναχιάν ζήτησε και νοίκασε για λίγες ώρες οδοντιατρείο στα Χανιά, προκειμένου να έρθει από την Γαλλία ο οδοντίατρος και να… γιατρέψει το μέλος της βασιλικής οικογένειας που αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Παράλληλα όμως, ζητήθηκε και άδεια από το Λιμεναρχείο Χανίων για κατ’ εξαίρεση στάθμευση οχημάτων, ώστε να εξυπηρετηθούν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και οι φίλοι τους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητήθηκε άδεια στάθμευσης δέκα πολυτελών οχημάτων, αλλά τελικά δόθηκε από τις Αρχές άδεια για πέντε οχήματα, τα οποία απαθανατίστηκαν στις φωτογραφίες του τοπικού μέσου.