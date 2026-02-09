Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Από το «όχι», στα ελληνικά μέσα στη Βουλή της Αυστραλίας

Ήταν μία από τις χώρες που αρχικά είχαν αρνηθεί να ψηφίσουν στην UNESCO υπέρ του να καθιερωθεί η 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, προκαλώντας μάλιστα σάλο γι' αυτή της την απόφαση. Μερικούς μήνες αργότερα ωστόσο, η Αυστραλία όχι μόνο γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, αλλά την τίμησε δεόντως με τα ελληνικά να ακούγονται μέσα στην αυστραλιανή Βουλή.



Κεντρικός ομιλητής στην ιδιαίτερη αυτή κοινοβουλευτική αναφορά ήταν ο ομογενής Εργατικός βουλευτής Στάθης Γεωργανάς, ο οποίος έλαβε τον λόγο για να αναφερθεί στην απόφαση της UNESCO να καθιερώσει την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας, μια ημερομηνία που συνδέεται συμβολικά με την επέτειο θανάτου του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα της ομογένειας, Νέος Κόσμος, ο κ. Γεωργανάς δεν περιορίστηκε σε μια τυπική αναφορά. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, μίλησε στα ελληνικά μέσα στο αυστραλιανό κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία, τη διαχρονικότητα και τη μοναδικότητα της ελληνικής γλώσσας. Η επιλογή αυτή προκάλεσε έντονη συγκίνηση και έκλεισε με θερμό χειροκρότημα από τους Αυστραλούς βουλευτές όλων των παρατάξεων.

Όπως τόνισε ο ομογενής βουλευτής, η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις αρχαιότερες ζωντανές γλώσσες του κόσμου και θεωρείται η γλωσσική κοιτίδα θεμελιωδών εννοιών που σημάδεψαν την ιστορία του πολιτισμού, της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Έννοιες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η λογική και η φιλοσοφία γεννήθηκαν μέσα από την ελληνική γλώσσα και εξακολουθούν να επηρεάζουν τη σύγχρονη σκέψη.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φιλοσοφία, την οποία χαρακτήρισε δημιούργημα των Ελλήνων και μητέρα όλων των επιστημών, υπογραμμίζοντας πως χωρίς την ελληνική γλώσσα δεν θα μπορούσε να διαμορφωθεί το επιστημονικό και πνευματικό οικοδόμημα του δυτικού κόσμου.



Ο κ. Γεωργανάς στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι η ελληνική είναι η αρχαιότερη γραπτώς καταγεγραμμένη γλώσσα της Ευρώπης, με αδιάλειπτη παρουσία περίπου 3.500 ετών, γεγονός μοναδικό στην παγκόσμια γλωσσική ιστορία. Όπως επισήμανε εμφατικά, διαθέτει το σπάνιο προνόμιο να είναι η καλύτερα τεκμηριωμένη γλώσσα στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, από τα ομηρικά έπη έως τη σύγχρονη εποχή.



Sydney today marked World Greek Language Day first, with the first official celebration of the global observance, which was formally established by UNESCO in November 2025.https://t.co/kJ8yN55dTk — Neos Kosmos (@NeosKosmos) February 9, 2026

Το αρχικό «όχι»

Τον Απρίλιο του 2025, η κυβέρνηση της Αυστραλίας, διά της Μονίμου Αντιπροσώπου της στην UNESCO αρνήθηκε να ψηφίσει υπέρ του να καθιερωθεί η 9η Φεβρουαρίου ως η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Ειδικότερα, η Αυστραλία διά της εκπροσώπου της, αρνήθηκε να συναινέσει με τις υπόλοιπες χώρες που αποτελούσαν την εκτελεστική επιτροπή της UNESCO και να αναγνωρίσει τη μοναδικότητα της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη απόφαση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην ομογένεια της Αυστραλίας, με τον πρόεδρο του Αυστραλιανού Ελληνικού Συμβουλίου, Πέτρο Στεφανίδη, να στέλνει επιστολή διαμαρτυρίας στην αντιπρόσωπο της χώρας στην Unesco, κ. Greer Alblas.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, το αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών είχε εκδώσει ανακοίνωση θέλοντας να απαντήσει στις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν σε όλο τον πλανήτη από τους Έλληνες της διασποράς.

Συγκεκριμένα, η αυστραλιανή κυβέρνηση εξήγησε ότι «υποστηρίζει και χαιρετίζει» τη θέσπιση της Ημέρας. Διευκρίνισε, ότι λόγω του υπηρεσιακού της χαρακτήρα, η χώρα δεν συνυπέγραψε κανένα θέμα που ήταν ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εκπαιδευτικής Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO).