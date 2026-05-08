Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο ID. Polo: Πολύ περισσότερα από ένα αυτοκίνητο πόλης

Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo, την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της. Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις, το Polo περνά τώρα σε ένα νέο κεφάλαιο: Πλήρως επανασχεδιασμένο, ηλεκτρικό και απόλυτα προσανατολισμένο στο μέλλον. Αναπτυγμένο στο Wolfsburg, το ID. Polo συνδυάζει καθαρή σχεδίαση, γενναιόδωρους χώρους και υψηλή ποιότητα, με ελκυστική τιμή εισόδου από 24.995 ευρώ στη Γερμανία.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο θέτει νέα τεχνολογικά δεδομένα στην κατηγορία του. Προσφέρει αυτονομία WLTP έως 454 χλμ., το νέο Connected Travel Assist με αυτόματη αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, αποδοτική λειτουργία one-pedal driving και δυνατότητα vehicle-to-load, που μετατρέπει το αυτοκίνητο σε κινητή πηγή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα ή εξοπλισμό outdoor.

Το ID. Polo: η επανεφεύρεση ενός επιτυχημένου μοντέλου

Ο Thomas Schäfer, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG, CEO της μάρκας Volkswagen Passenger Cars και Επικεφαλής του Brand Group Core, δήλωσε: «Το ID. Polo φέρνει ένα bestseller της Volkswagen στην ηλεκτρική εποχή. Εδώ και δεκαετίες, το Polo είναι μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων. Με το ID. Polo κάνουμε την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε ακόμη περισσότερους: με καθαρή και διαχρονική σχεδίαση, διαισθητικό χειρισμό, υψηλή ποιότητα και τεχνολογίες από ανώτερες κατηγορίες. Ένα γνήσιο Volkswagen, όπως ακριβώς το περιμένουν οι πελάτες μας».

Αυτονομία έως 454 χλμ. και στάνταρ ταχεία φόρτιση DC

Το ID. Polo θα διατίθεται με νέο, αποδοτικό σύστημα κίνησης στους εμπρός τροχούς και σε τρία επίπεδα ισχύος: 115,6 hp, 134,6 hp και 211 hp. Οι εκδόσεις 115,6 hp και 134,6 hp θα εξοπλίζονται στάνταρ με νέα μπαταρία υψηλής τάσης LFP, λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού, καθαρής χωρητικότητας 37 kWh. Η συγκεκριμένη μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 23 λεπτά σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC και προσφέρει αυτονομία έως 329 χλμ.

Η έκδοση των 210,7hp χρησιμοποιεί μπαταρία NMC, νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου, καθαρής χωρητικότητας 52 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως 454 χλμ. και μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά σε σταθμούς φόρτισης DC.

Compact διαστάσεις, ευρυχωρία και καθημερινή πρακτικότητα

Το νέο ID. Polo έχει μήκος 4.053 χλστ., πλάτος 1.816 χλστ. και ύψος 1.530 χλστ., με μεταξόνιο 2.600 χλστ. Σε σύγκριση με το Polo με κινητήρα εσωτερικής καύσης, αξιοποιεί σημαντικά καλύτερα τους διαθέσιμους χώρους χάρη στην πλατφόρμα MEB+. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο χώρος αποσκευών, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 25%, από 351 σε 441 λίτρα. Με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα φόρτωσης φτάνει τα 1.240 λίτρα, έναντι 1.125 λίτρων στο συμβατικό Polo. Αυτή η επιπλέον πρακτικότητα κάνει το πενταθέσιο ID. Polo πιο ολοκληρωμένο από κάθε προκάτοχό του. Δεν περιορίζεται στην αστική χρήση, αλλά ανταποκρίνεται με άνεση στις καθημερινές ανάγκες, στις μετακινήσεις με φίλους και στις οικογενειακές διαδρομές.

Pure Positive: Καθαρή, διαχρονική σχεδίαση

Το νέο ID. Polo είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive της Volkswagen, υπό την καθοδήγηση του Chief Designer Andreas Mindt. Το αποτέλεσμα είναι ένα compact αυτοκίνητο με καθαρές αναλογίες, εμβληματικά σχεδιαστικά στοιχεία όπως η κολόνα C που αντλεί έμπνευση από το πρώτο Golf, φιλική εμπρός όψη και δυναμικό πίσω μέρος. Η συνολική εικόνα αποπνέει ποιότητα, διαχρονικότητα και ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα. Το νέο μοντέλο αναγνωρίζεται αμέσως ως ένα γνήσιο Volkswagen, ενώ η σύγχρονη φωτιστική του υπογραφή αναδεικνύει τον τεχνολογικό του χαρακτήρα.

Feel good: Οικείο, ποιοτικό και λειτουργικό εσωτερικό

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive χαρακτηρίζει και το εσωτερικό του ID. Polo, με έξυπνη αρχιτεκτονική, υλικά υψηλής ποιότητας και εξαιρετική εργονομία. Η προσοχή στη λεπτομέρεια αποτυπώνεται, ανάλογα με την έκδοση, σε στοιχεία όπως οι κομψές διακοσμητικές ραφές στις επενδύσεις των θυρών και η ενσωμάτωση μικρών σημάτων «Volkswagen» ως διακριτική τελική πινελιά. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το νέο cockpit. Το Digital Cockpit των 10 ιντσών, με διαγώνιο 26,0 εκ., βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Η οθόνη αφής του νέου συστήματος infotainment Innovision, με διαγώνιο 32,77 εκ., δηλαδή 13 ίντσες, είναι τοποθετημένη κεντρικά στο ταμπλό και είναι εύκολα προσβάσιμη τόσο από τον οδηγό όσο και από τον συνοδηγό. Η μεγάλη οθόνη, με ευκρινή γραφικά και άμεση απόκριση, ενισχύει τον ψηφιακό και ποιοτικό χαρακτήρα της καμπίνας.

Η συνολική ποιοτική αίσθηση συμπληρώνεται από καθαρά σχεδιασμένα και εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια, σύγχρονες ενδείξεις και γραφικά, καθώς και καινοτόμες λειτουργίες όπως το «retro display». Η συγκεκριμένη λειτουργία προσθέτει μια νότα νοσταλγίας στα ψηφιακά όργανα, με look & feel εμπνευσμένο από το facelift του Golf I.

Συστήματα υποβοήθησης: Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών

Χάρη στην πλατφόρμα MEB+ και το νέο λογισμικό, το ID. Polo διαθέτει στάνταρ ένα ευρύ πακέτο σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης. Προαιρετικά, η νέα γενιά του Travel Assist υποστηρίζει υποβοηθούμενη διαμήκη και πλευρική καθοδήγηση, ενώ μπορεί επίσης να αντιδρά σε φωτεινούς σηματοδότες⁵. Πρόκειται για τεχνολογία που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία. Η λειτουργία one-pedal driving είναι επίσης στάνταρ, επιτρέποντας την επιβράδυνση του οχήματος μέσω της ρύθμισης του πεντάλ του γκαζιού.

Τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: Trend, Life και Style

Το ID. Polo θα διατίθεται στις τρεις εκδόσεις εξοπλισμού Trend, Life και Style.

Trend: έκδοση εισόδου με πλούσιο βασικό εξοπλισμό και ταχεία φόρτιση DC

Το ID. Polo Trend εξοπλίζεται στάνταρ με δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC ισχύος 90 kW. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης συστήματα υποβοήθησης όπως Side Assist και Lane Assist, συμπεριλαμβανομένου του Emergency Assist. Στάνταρ είναι ακόμη οι προβολείς LED με αυτόματο έλεγχο μεγάλης σκάλας, το Digital Cockpit με οθόνη 10 ιντσών, το σύστημα infotainment Innovision 13 ιντσών, πολυλειτουργικό τιμόνι με επένδυση leatherette και αυτόματος κλιματισμός.

Life: περισσότερη άνεση με Adaptive Cruise Control

Το ID. Polo Life αποτελεί το δεύτερο επίπεδο εξοπλισμού. Διαθέτει στάνταρ συστήματα υποβοήθησης όπως Adaptive Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας, Park Distance Control εμπρός και Front Cross Traffic Assist.

Ο αυτόματα αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης και οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με λειτουργία μνήμης ενισχύουν περαιτέρω την άνεση. Στάνταρ είναι επίσης ψηφιακές λειτουργίες όπως φωνητικός έλεγχος, App Connect για Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και επαγωγική φόρτιση smartphone. Επιπλέον, το μεταβλητό δάπεδο του χώρου αποσκευών κάνει ακόμη πιο πρακτική την αξιοποίηση του μεγάλου πορτμπαγκάζ.

Style: κορυφαία έκδοση με IQ.Light LED matrix προβολείς

Πέρα από τα στοιχεία εξοπλισμού των εκδόσεων Trend και Life, το ID. Polo Style διαθέτει προηγμένη τεχνολογία φωτισμού με IQ.LIGHT LED matrix προβολείς, φωτιζόμενη λωρίδα LED, 3D LED πίσω φώτα και φωτιζόμενο λογότυπο VW εμπρός και πίσω.

Στο εσωτερικό, η έκδοση Style ξεχωρίζει με sport comfort καθίσματα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και υλικά υψηλής ποιότητας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης θέρμανση τιμονιού και καθισμάτων, καθώς και αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών.

Power to go: vehicle-to-load στον στάνταρ εξοπλισμό

Ως ένα από τα πρώτα μοντέλα της Volkswagen, το ID. Polo μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές με ισχύ έως 3,6 kW. Έτσι, το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε κινητή πηγή ενέργειας, για παράδειγμα για ηλεκτρικά ποδήλατα ή εξοπλισμό outdoor. Η τροφοδοσία είναι δυνατή μέσω πρίζας 230 V στο εσωτερικό και, με ξεχωριστό αντάπτορα, μέσω της σύνδεσης mode 3 της θύρας φόρτισης.

Brand Group Core: αξιοποίηση συνεργειών

Το νέο ID. Polo αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιτυχημένης συνεργασίας στο πλαίσιο του Brand Group Core, το οποίο περιλαμβάνει τις μάρκες Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, SEAT/CUPRA και Skoda. Παράλληλα, αποδεικνύει το νέο τεχνολογικό επίπεδο των προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη.

To ID.Polo με μία ματιά

