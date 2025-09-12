Παγκόσμια πρεμιέρα στην IAA Mobility 2025 για το ηλεκτρικό Hyndai Concept Three

Η πρεμιέρα του Concept Three σηματοδοτεί τη δέσμευση της Hyundai Motor να προσφέρει ηλεκτρικά οχήματα σε μια ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά, όπου η έμφαση μετατοπίζεται από την τεχνολογική πρόοδο στις εμπειρίες συναισθηματικής ολοκλήρωσης.

Στην IAA Mobility 2025, η Hyundai Motor παρουσιάζει επίσης ολόκληρη τη γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων και αναλύει τη στρατηγική της για τον εξηλεκτρισμό στην Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ηγέτη στη μετάβαση της Ευρώπης προς την καθαρή ενέργεια.

Παγκόσμια πρεμιέρα του Concept Three

Ως το πρώτο compact EV (ηλεκτρικό) πρωτότυπο της μάρκας Ioniq, το Concept THREE σηματοδοτεί την επέκταση της Hyundai Motor σε μια νέα κατηγορία, συμπληρώνοντας τα μεσαία και μεγάλα ηλεκτρικά (EV) μοντέλα της. Με την Ευρώπη να βιώνει μια εκρηκτική αύξηση της ζήτησης στα compact EV οχήματα -λόγω της αστικοποίησης και της αυξανόμενης ανάγκης για λύσεις μέγιστης αξιοποίησης του χώρου - το Concept Three αποτυπώνει το όραμα της Hyundai Motor να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητές της στην ηλεκτροκίνηση.

Το Concept Three, πέρα από τον στρατηγικό του ρόλο, αναδεικνύει με τον σχεδιασμό του τη δέσμευση της μάρκας να προσφέρει μια ουσιαστική και συναισθηματικά ισχυρή εμπειρία, σε μια προσιτή και πρακτική πρόταση. Η Hyundai Motor εκτιμά ότι η παρουσίαση του Concept θα σηματοδοτήσει το επόμενο κεφάλαιο σχεδιαστικής καινοτομίας και θα ενισχύσει τη θέση της έναντι του ανταγωνισμού στην ηλεκτροκίνηση.



«Η επιστροφή μας στην IAA Mobility έπειτα από τέσσερα χρόνια αποτελεί ένα πραγματικό ορόσημο και αξίζει ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο που είναι επίσης ορόσημο. Το Concept THREE αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα μας στο ταξίδι της ηλεκτροκίνησης της Hyundai Motor. Με τις compact διαστάσεις του και τη σχεδιαστική γλώσσα Art of Steel, ενσωματώνει το όραμά μας για κινητικότητα που είναι πρακτική, προσιτή και ταυτόχρονα συναισθηματικά ισχυρή», δήλωσε ο κ. Xavier Martinet, President και CEO της Hyundai Motor Europe.

Ιδιαίτερα στοιχεία σχεδίασης

• Η Art of Steel μεταμορφώνει τη δύναμη και την ευελιξία του ατσαλιού σε μια γλώσσα γλυπτικής ομορφιάς. Εμπνευσμένη από τις προηγμένες τεχνολογίες χάλυβα της Hyundai, η φυσική δυνατότητα μορφοποίησης του υλικού αναδεικνύει ρέουσες επιφάνειες και καθαρές γραμμές που αποπνέουν τη διαχρονική αισθητική του ατσαλιού -ισχυρή, ήπια και αειθαλή.

• Aero Hatch: Το γλυπτό αμάξωμα δημιουργεί περί ρέουσες φόρμες χρησιμοποιώντας τρεις κύριες επιφάνειες, ενώ οι διασταυρούμενες γραμμές προσθέτουν οπτική ένταση. Το προφίλ Aero Hatch εξασφαλίζει την αεροδυναμική απόδοση ενώ η ιδιαίτερη οροφή σε συνδυασμό με την κάθετη πίσω πόρτα, υπογραμμίζουν την αστική του ευελιξία.

• Parametric Pixel: Τα Parametric Pixel φώτα βρίσκονται στο Concept THREE τόσο μπροστά όσο και πίσω. Πλέον είναι πιο εκφραστικά, σχηματίζοντας ένα εφέ διαβάθμισης που προσδίδει βάθος και ρυθμό στο σύνολο.

• Σχεδιασμός με βάση τα υλικά: Το εξωτερικό αποτυπώνει το πνεύμα της γλώσσας Art of Steel. Το γυαλί με την κίτρινη απόχρωση και οι αντίστοιχες ζάντες δημιουργούν ζωντανές συνδέσεις εξωτερικού και εσωτερικού, με την καμπίνα να ορίζεται από απαλές κίτρινες και γκρι αποχρώσεις που παίζουν με τις υφές και δημιουργούν έναν χώρο γαλήνιο αλλά και εκφραστικό.

• Εσωτερικός χώρος: Το εσωτερικό δημιουργεί ένα περιβάλλον ζεστό, διαισθητικό και χαλαρωτικό. Με τις απαλές φόρμες και τη διάταξη προσανατολισμένη στο χρήστη, καλλιεργεί αίσθηση γαλήνης και διαύγειας.

• Εξατομίκευση: Τα modular widgets «Bring Your Own Lifestyle (BYOL)» προσφέρουν προσαρμοσμένες εμπειρίες, επιτρέποντας στους πελάτες να εξατομικεύσουν το ταξίδι τους.

• Mr. Pix: Ένας συμβολικός χαρακτήρας ενσωματωμένος σε όλο το αυτοκίνητο προκαλεί περιέργεια, χαρά και συναισθηματική σύνδεση, προσφέροντας παιχνιδιάρικο storytelling με «κρυφές εκπλήξεις» και διαδραστικά στοιχεία σχεδιασμού.

• Βιωσιμότητα: Το εσωτερικό ενισχύει τη χρήση βιώσιμων υλικών όπως υφάσματα που έχουν δημιουργηθεί από ανακυκλωμένα υλικά θαλάσσιων καθαρισμών και ελαφρύ αφρό αλουμινίου. Αυτά τα υλικά υπογραμμίζουν το μακροπρόθεσμο όραμα της Hyundai Motor να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προσφέροντας ταυτόχρονα premium σχεδιασμό.

