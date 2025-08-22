Το Hyundai Motor Group εγκαινίασε το ‘UX Studio Seoul’ στην Gangnam - μια εμβληματική περιοχή της Σεούλ που αποτελεί και κόμβο tech startup επιχειρήσεων. Το νέο κέντρο συμμετοχικής έρευνας έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει νέες εμπειρίες κινητικότητας σε συνεργασία με τους χρήστες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στο συνεχές ταξίδι καινοτομίας του Hyundai Motor Group.

Το UX Studio Seoul είναι μια από τις πρώτες ανοιχτές ερευνητικές πλατφόρμες στην αυτοκινητοβιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου οι πελάτες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη εμπειριών κινητικότητας (UX) και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στα UX concepts. Οι πελάτες μπορούν ελεύθερα να εξερευνήσουν διάφορα μελλοντικά περιβάλλοντα κινητικότητας, να συμμετάσχουν σε πρωτοποριακές έρευνες και να βιώσουν από πρώτο χέρι πώς τα σχόλια των πελατών επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των οχημάτων και την ανάπτυξή τους.

«Το όραμά μας για το καλύτερο UX ξεπερνά την προώθηση μιας πραγματικά εμπνευσμένης εμπειρίας κινητικότητας. Στην καρδιά αυτού του οράματος βρίσκεται η φωνή των πελατών μας. Το UX Studio Seoul δεν αφορά στην παροχή μιας μονόδρομης εμπειρίας - είναι ένας κόμβος αλληλεπίδρασης όπου οι γνώσεις των πελατών ενσωματώνονται άμεσα στην πραγματική διαδικασία ανάπτυξης των οχημάτων». δήλωσε η κα Hyolin Kim, Vice President and Head of the Feature Strategy Group του Hyundai Motor Group.

Η δημιουργία του UX Studio Seoul αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Hyundai Motor Group να φέρει επανάσταση στις εμπειρίες των χρηστών εν μέσω μιας αλλαγής που καθοδηγείται από την ηλεκτροκίνηση και την αυτόνομη οδήγηση. Το στούντιο παρουσιάζει την ικανότητα του Ομίλου να προσφέρει διαφοροποιημένη αξία σε όλες τις πτυχές της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης οδήγησης, των συστημάτων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (infotainment) και των χαρακτηριστικών άνεσης και ευκολίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε σημείο επαφής βελτιώνει ακόμη περισσότερο την εμπειρία κινητικότητας των πελατών.

Στον πρώτο όροφο του UX Studio Seoul βρίσκεται το «Open Lab», ένας διαδραστικός χώρος χωρισμένος σε τρεις ξεχωριστές περιοχές: UX Test Zone, SDV Zone, και UX Archive Zone. Κάθε περιοχή έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να παρέχει στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες να εξερευνήσουν τις τεχνολογίες αιχμής και τις ερευνητικές διαδικασίες που καθορίζουν την προσέγγιση του Ομίλου στην UX κινητικότητα.

Ο Όμιλος Hyundai Motor λειτουργεί τα UX Studios σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Σαγκάη, Φρανκφούρτη και Irvine, CA, ενσωματώνοντας τα σχόλια των χρηστών ανά περιοχή στην ανάπτυξη των UX concepts. Ο Όμιλος στοχεύει να ενσωματώσει τις επιθυμίες των χρηστών παγκοσμίως στο σχεδιασμό των οχημάτων του.