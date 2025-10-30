Η Hyundai Motor Europe ανακοίνωσε την ένταξη του κ. Wolfgang Würth στο δυναμικό της

O κ. Würth θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της Hyundai, που θα αφορά στις Δημόσιες Σχέσεις, στην επικοινωνία των προϊόντων και στην εταιρική επικοινωνία της μάρκας στην Ευρώπη. Με πάθος για την ασφαλή κινητικότητα και την τεχνολογική καινοτομία, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση της Hyundai ως καινοτόμου παράγοντα στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Ως μέλος της ηγετικής ομάδας της Hyundai Motor Europe, ο κ. Würth θα ηγείται της ομάδας Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας και θα αναφέρεται απευθείας στον κ. Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Wolfgang στην ομάδα», δήλωσε κ. ο Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe.

Ο κ. Würth φέρει πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στο marketing και την επικοινωνία στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει digital marketing, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη στρατηγική της μάρκας κατέχοντας ανώτερους ρόλους με περιφερειακές και διεθνείς αρμοδιότητες σε οργανισμούς, όπως η Mercedes-Benz AG και, πιο πρόσφατα, η smart Europe GmbH. Είναι κάτοχος Executive MBA από το Πανεπιστήμιο του St. Gallen και το ETH Zurich.

«Είναι τιμή μου που εντάσσομαι στην Hyundai, μια μάρκα προόδου, με μοναδική φιλοσοφία σχεδιασμού και καινοτόμες τεχνολογίες. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τις ταλαντούχες ομάδες της εταιρείες για να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία της μάρκας και να εμπνεύσουμε τους πελάτες μας σε όλη την ήπειρο» δήλωσε ο κ. Wolfgang Würth.