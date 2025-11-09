Η Hyundai Motor Europe Κορυφαίος Εργοδότης για το 2025

Η βράβευση της Hyundai Motor Europe ως Κορυφαίος Εργοδότης αναδεικνύει την αφοσίωση ενός οργανισμού σε έναν καλύτερο κόσμο εργασίας και το επιδεικνύει αυτό μέσω εξαιρετικών πολιτικών και πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού. Το πρόγραμμα του Top Employers Institute πιστοποιεί οργανισμούς με βάση τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα της Έρευνας Βέλτιστων Πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτή η έρευνα καλύπτει έξι τομείς ανθρώπινου δυναμικού που αποτελούνται από 20 ενότητες, όπως η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Περιβάλλον Εργασίας, η Απόκτηση Ταλέντων, η Μάθηση, η Ποικιλομορφία, η Ισότητα και η Ένταξη, η Ευημερία και άλλα.

«Η βράβευση “Top Employer” αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας χώρου εργασίας, όπου οι άνθρωποι στην ευρωπαϊκή μας έδρα μπορούν να ευδοκιμήσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν», δήλωσε ο κ. Massimo Ruscio, Director People & Organization της Hyundai Motor Europe. «Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία της Hyundai στην Ευρώπη. Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στο μέλλον τους και να εξελίσσουμε συνεχώς τις πρακτικές μας για να δημιουργήσουμε το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον».

Ο κ. David Plink, CEO του Top Employers Institute, δήλωσε : «Συνέπεια σε έναν όχι και τόσο συνεπή κόσμο; Εν μέσω συνεχών αλλαγών - τεχνολογικών εξελίξεων, οικονομικών μετατοπίσεων και εξελισσόμενων κοινωνικών τοπίων – αποτελεί έμπνευση να βλέπουμε ανθρώπους και οργανισμούς να ανταποκρίνονται στην πρόκληση.

Φέτος, το Πρόγραμμα Top Employers Certification υπογραμμίζει την αφοσίωση των Κορυφαίων Εργοδοτών μας καθώς συνεχίζουν να θέτουν τα πρότυπα, παρέχοντας με συνέπεια στρατηγικές και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού παγκόσμιας κλάσης. Αυτοί οι Κορυφαίοι Εργοδότες προσπαθούν να προωθήσουν την ανάπτυξη και την ευημερία, εμπλουτίζοντας παράλληλα τον κόσμο της εργασίας. Είμαστε περήφανοι για αυτούς τους κορυφαίους ηγέτες και τις ομάδες που δίνουν προτεραιότητα στον άνθρωπο όπως οι Top Employers για το 2025!»

Με αυτήν την βράβευση, η Hyundai Motor Europe ενισχύει τη θέση της ως εργοδότης στην Ευρώπη. Η εταιρεία παραμένει αφοσιωμένη στην προώθηση της συμμετοχικότητας, της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της ευημερίας των εργαζομένων, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τις ομάδες της ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον της κινητικότητας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα έχει πιστοποιήσει και βραβεύσει πάνω από 2.400 κορυφαίους εργοδότες σε 125 χώρες/περιοχές σε πέντε ηπείρους.