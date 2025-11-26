Η Hyundai εγκαινιάζει νέα ευρωπαϊκή εγκατάσταση δοκιμών για τηn ανάπτυξη τεχνολογιών επόμενης γενιάς

Το Hyundai Motor Group εγκαινίασε μια νέα εγκατάσταση στο Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) στο Rüsselsheim της Γερμανίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη δέσμευσή της για ευρωπαϊκή καινοτομία και μηχανική αριστεία. Το “Square Campus” αποτελεί την πιο σημαντική επένδυση σε εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στο HMETC από τα εγκαίνια του Round Campus το 2003, στηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων, κορυφαίων τεχνολογιών και αναμένεται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη των μελλοντικών μοντέλων της εταιρείας στην Ευρώπη.

Ο κ. Tyrone Johnson, Managing Director του Hyundai Motor Europe Technical Center δήλωσε: «Η επένδυση στο Square Campus αποτελεί σαφές σημάδι της δέσμευσής μας στην Ευρώπη και αντικατοπτρίζει τη σημασία της στη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας ανάπτυξη. Οι εκτεταμένες νέες δυνατότητες στο HMETC μας δίνουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ευελιξία, δημιουργώντας παράλληλα συναρπαστικές νέες ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των μαρκών μας. Ουσιαστικά, το Square Campus θα μας υποστηρίξει καθώς συνεχίζουμε να αυξάνουμε το μερίδιο αγοράς μας στην Ευρώπη, αναπτύσσοντας νέα οχήματα και τεχνολογίες σχεδιασμένες με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών μας».

Οι νέες εγκαταστάσεις ξεκλειδώνουν νέες δυνατότητες

Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε 25.000 τ.μ. και είναι εξοπλισμένες με τον μεγαλύτερο ημι-ανηχοϊκό θάλαμο εντός του Hyundai Motor Group, επιτρέποντας απεριόριστες δοκιμές θορύβων, κραδασμών τραχύτητας (NVH) και θορύβου drive-by με πλήρη ανεξαρτησία από τις καιρικές συνθήκες.

Οι εξαιρετικά προηγμένες εγκαταστάσεις δυναμομέτρησης στο Square Campus διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των μοντέλων, επιτρέποντας την ολοκληρωμένη δοκιμή οχημάτων και μεμονωμένων εξαρτημάτων, συμβατών με εφαρμογές αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών και ICE κινητήρων. Η εγκατάσταση είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα νέο εργαστήριο φόρτισης ηλεκτρικών (EV) οχημάτων, έναν υπερσύγχρονο προσομοιωτή οδήγησης και νέες εγκαταστάσεις για εκτεταμένη ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων - συμπεριλαμβανομένων των Over-the-Air-Updates (OTA), Cybersecurity και Advanced Driver Assistant Systems (ADAS).

Αυτές οι κορυφαίες δυνατότητες επιτρέπουν στo HMETC να δοκιμάζει κάθε τύπο οχήματος σε πραγματικές συνθήκες, αναπτύσσοντας παράλληλα μελλοντικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πελατών. Η επένδυση στο Square Campus αποτελεί ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής του Ομίλου, υπογραμμίζοντας τη θέση του ως ηγέτη στις προηγμένες τεχνολογίες. Ενώ οι δοκιμές πρωτοτύπων θα παραμείνουν ορόσημο της πορείας ανάπτυξης, το Square Campus θα προστατεύει από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις δοκιμές σε εξωτερικούς χώρους και θα συμπληρώνει τα σημερινά προγράμματα δοκιμών και ανταλλαγής γνώσεων του Ομίλου παγκοσμίως.

Το Square Campus υποστηρίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους του Ομίλου, ενσωματώνοντας ανακυκλωμένα υλικά, φωτοβολταϊκά πάνελ και συστήματα αντλιών θερμότητας. Αυτό αντικατοπτρίζει την ευρύτερη δέσμευση του Hyundai Motor Group για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων κινητικότητας και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών καυσαερίων παγκοσμίως έως το 2045.

Η σημαντική αυτή επέκταση αποτελεί επίσης βάση για τη συνεχή ανάπτυξη της ομάδας του HMETC, η οποία έχει αυξηθεί κατά 20% από το 2024. Αυτή η επένδυση οδηγεί ταυτόχρονα σε μια νέα φάση καινοτομίας, φέρνοντας σε επαφή ειδικούς από όλους τους κλάδους για να προωθήσουν το όραμα του Ομίλου για βιώσιμη, συνδεδεμένη κινητικότητα.

Η ευρωπαϊκή ανάπτυξη θα συνεχιστεί στις εγκαταστάσεις του HMETC στο Nürburgring, οι οποίες άνοιξαν το 2013. Αυτή η εγκατάσταση επεκτάθηκε με επιπλέον 834m2 εγκαταστάσεων ειδικών δοκιμών, ειδικούς χώρους εργαστηρίων και εξειδικευμένα εργαστήρια.