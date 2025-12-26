H Hyundai θα παρουσιάσει την AI Robotics στρατηγική της στην CES 2026

Το Hyundai Motor Group δημοσίευσε μια εικόνα teaser σχετικά με τη συμμετοχή του στην έκθεση τεχνολογίας CES 2026 (Consumer Electronics Show), όπου θα παρουσιάσει την AI Robotics Στρατηγική του με θέμα «Partnering Human Progress».

Οι λεπτομερείς ανακοινώσεις για την AI Robotics στρατηγική του Hyundai Motor Group θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Hyundai Media Day, στις 5 Ιανουαρίου 2026, από 1:00–1:45 μ.μ. PST (23.00 - 23.45μμ ώρα Ελλάδος), στο Mandalay Bay Convention Center στο Λας Βέγκας. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά στο παγκόσμιο κανάλι του Ομίλου global YouTube channel.

Η φετινή διοργάνωση θα επικεντρωθεί στην επέκταση της τεχνολογίας AI Robotics εντός του Group Value Network, παρουσιάζοντας στρατηγικές για την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης της AI Robotics μέσω της συνεργασίας ανθρώπου-ρομπότ και της ολοκληρωμένης τεχνολογικής ενσωμάτωσης σε επίπεδο Ομίλου.

Παρουσίαση της Νέας Γενιάς AI Robotics: Το Νέο Atlas της Boston Dynamics

Στο CES 2026, η Boston Dynamics, μέλος του Hyundai Motor Group, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό το νέο ρομπότ Atlas, βγάζοντάς το από το εργαστήριο στη σκηνή. Αυτό το ρομπότ νέας γενιάς αποτελεί ένα απτό βήμα προς την εμπορική αξιοποίηση της AI Robotics, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Ομίλου για τη δημιουργία ασφαλών και ευέλικτων ρομποτικών συνεργατών.

Παράλληλα, το Hyundai Motor Group θα παρουσιάσει στρατηγικά σχέδια για την εκπαίδευση, μάθηση και ανάπτυξη της AI Robotics, αξιοποιώντας το Group Value Network και την προσέγγιση Software-Defined Factory (SDF).

Η SDF της Hyundai περιλαμβάνει τόσο μια καινοτόμο στρατηγική παραγωγής όσο και ένα προηγμένο «έξυπνο εργοστάσιο» που λειτουργεί μέσω δεδομένων και λογισμικού, μεγιστοποιώντας την ευελιξία και την ταχύτητα σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και οδηγώντας την καινοτομία στη βιομηχανία.Με βάση αυτό το θεμέλιο, το Hyundai Motor Group σχεδιάζει να διαχειριστεί ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα — από την ανάπτυξη AI Robotics έως την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη λειτουργία — μέσω ολοκληρωμένων δυνατοτήτων που καλύπτουν εξαρτήματα ρομπότ, logistics και λογισμικό.

Από τις 6 έως 9 Ιανουαρίου, στο Las Vegas Convention Center, το Hyundai Motor Group θα φιλοξενήσει μια εντυπωσιακή έκθεση που θα παρουσιάζει πραγματικές εφαρμογές των τεχνολογιών AI Robotics. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν:

• Διαδραστικά σενάρια που θα δείχνουν τον πρακτικό αντίκτυπο της AI Robotics σε εργασιακά περιβάλλοντα αλλά και στην καθημερινή ζωή

• Αναπαράσταση του ερευνητικού περιβάλλοντος ρομποτικής του Ομίλου συμμετέχοντας στην εξέλιξη των τεχνολογιών AI Robotics

• Διάφορες επιδείξεις AI Robotics και ωριαίες παρουσιάσεις των Atlas, Spot και MobED, προσφέροντας εις βάθος πληροφορίες για τις δυνατότητές τους.