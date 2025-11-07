Παιδική παχυσαρκία: Αριθμοί που σοκάρουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μείζον πρόβλημα για την Ευρώπη και παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά της έχουν σταθεροποιηθεί σε ορισμένες χώρες τα τελευταία χρόνια, αξιωματούχοι υγείας παγκοσμίως δηλώνουν ότι εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά.

Οι αριθμοί από τη νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη σοκάρουν. Ένα στα τέσσερα μικρά παιδιά είναι υπέρβαρο, συμπεριλαμβανομένου ενός στα 10 που είναι παχύσαρκο.



Αυτά τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα στη νότια Ευρώπη, όπου σχεδόν ένα στα πέντε παιδιά ζει με παχυσαρκία.



Η παιδική παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, καρκίνου, καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων χρόνιων παθήσεων στην ενήλικη ζωή.

Περισσότερο επιρρεπή τα αγόρια

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από το 2022 έως το 2024, περιελάμβανε δεδομένα από περίπου 470.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών σε 37 χώρες. Οι ερευνητές συνέλεξαν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις οικογενειακές και υγειονομικές συμπεριφορές για περισσότερα από 150.000 παιδιά.

Συνολικά, τα αγόρια είναι πιο πιθανό να είναι παχύσαρκα από τα κορίτσια, σε ποσοστό 13% έως 9%, σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσιάζει το Euronews.

«Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία παραμένουν ανησυχητικά υψηλά και συνεχίζουν να απειλούν την υγεία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών», δήλωσε ο Kremlin Wickramasinghe, ο οποίος εργάζεται σε θέματα διατροφής, σωματικής άσκησης και παχυσαρκίας στο γραφείο του ΠΟΥ στην Ευρώπη.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι γονείς υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών τείνουν να υποτιμούν το βάρος τους. Συνολικά, το 66% των υπέρβαρων παιδιών είχαν γονείς που πίστευαν ότι ήταν είτε λιποβαρή είτε φυσιολογικού βάρους.



Κακή διατροφή και οθόνες

Η διατροφή των παιδιών ήταν γενικά κακή σε όλη την Ευρώπη. Συνολικά, για παράδειγμα, μόνο το 32% των παιδιών έτρωγε λαχανικά κάθε μέρα.

Στο μεταξύ, οι ανθυγιεινές τροφές ήταν ανεξέλεγκτες: το 41% των παιδιών τρώνε γλυκά, το 29% πίνουν αναψυκτικά και το 16% καταναλώνει αλμυρά σνακ περισσότερες από τρεις φορές την εβδομάδα.



Υπήρχαν διαφορές ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, με τα παιδιά να είναι πιο πιθανό να έχουν πιο υγιεινή διατροφή εάν οι γονείς τους ήταν πιο μορφωμένοι.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους ήταν ενεργά για τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα και το 89% των παιδιών κοιμόταν τουλάχιστον εννέα ώρες τη νύχτα, δύο παράγοντες που είναι σημαντικοί για την υγεία των παιδιών.

Ωστόσο, πολλά παιδιά περνούν πολύ χρόνο μπροστά σε κινητές συσκευές, τηλεόραση και άλλες οθόνες, σύμφωνα με την έκθεση. Συνολικά, το 42% των παιδιών περνούν τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα σε οθόνες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και το 78% περνάει τόσο πολύ χρόνο μπροστά σε οθόνες τα Σαββατοκύριακα.

Ο χρόνος μπροστά σε οθόνες ήταν υψηλότερος μεταξύ των αγοριών και των παιδιών των οποίων οι γονείς είχαν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Ο ΠΟΥ συνέστησε στις χώρες να λάβουν μέτρα για τη δημιουργία πιο υγιεινού περιβάλλοντος για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων φόρων στα ζαχαρούχα ποτά και τα ανθυγιεινά τρόφιμα, υψηλότερων διατροφικών προτύπων για τα σχολικά γεύματα και πολιτικών για την προώθηση της άσκησης.