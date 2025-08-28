Παλλήνη: 43χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες - Ευρήματα σοκ στο σπίτι του

Συνελήφθη 43χρονος που είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες εταιρείας στην Παλλήνη. Όλα ξεκίνησαν όταν στις 31 Ιουλίου έγινε καταγγελία από εργαζόμενη με τους αστυνομικούς να διενεργούν έρευνα στο σημείο, όπου βρέθηκε η κρυφή κάμερα με ενσωματωμένη κάρτα μνήμης.



Από την προανάκριση του Τ.Δ.Ε.Ε. Παλλήνης, προέκυψε ότι η κάμερα είχε μπει από τον κατηγορούμενο, καθώς είχε καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό να προβαίνει σε ρύθμισή της. Στη συνέχεια, σε έρευνα που έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του κατηγορουμένου στη Νίκαια, όπου ο ίδιος εντοπίστηκε και συνελήφθη, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν ψηφιακές συσκευές (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης) με βίντεο στα οποία είχαν καταγραφεί ανήλικα άτομα σε διάφορες προκλητικές πόζες και συνευρέσεις και επιπλέον βρέθηκε ένα αρχείο από τον χώρο της τουαλέτας στην εταιρεία που εργάζεται αλλά και βίντεο προερχόμενα από κρυφή κάμερα τοποθετημένη στον χώρο της τουαλέτας της οικίας του στη Νίκαια και σε άλλα κρυφά σημεία μέσα στο σπίτι.

Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε στον Ανακριτή. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης χρηματικού ύψους 5.000 ευρώ.

