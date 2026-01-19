Πάλτροου για τις σκηνές σεξ με τον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Ένιωθα περίεργα... εκείνος ήταν 27 και εγώ 50»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε ότι ανησυχούσε για τις σκηνές σεξ με τον Τιμοτέ Σαλαμέ λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας τους. Μάλιστα η 53χρονη ηθοποιός, ήταν πεπεισμένη ότι ο συμπρωταγωνιστής της στο «Marty Supreme» θα έβρισκε την ερωτική επαφή μαζί της μπροστά στην κάμερα πολύ περίεργη λόγω της διαφοράς ηλικίας τους, 23 ετών συγκεκριμένα και των δικών της επιφυλάξεων, αλλά όπως είπε τελικά όλα ήταν εντάξει.

Μιλώντας σε μια συνέντευξη τύπου για την ταινία στη Σάντα Μόνικα, είπε: «Αυτός ήταν 27 ή 28 ετών και εγώ ήμουν 50... ήταν περίεργο. Και σκέφτηκα, «Αν είναι περίεργο για μένα, τότε πιθανότατα θα είναι πολύ περίεργο και για αυτόν», αλλά στην πραγματικότητα, ήταν μια χαρά.

«Υπήρχαν πολλές σκηνές σεξ και ανησυχούσα κι εγώ κάπως γι' αυτό, επειδή δεν είχα κάνει όλα αυτά τα πράγματα για τόσο καιρό, αλλά ήταν πολύ άνετο και ήταν μια χαρά» και πρόσθεσε ότι βρήκε τον ηθοποιό του «A Complete Unknown» εύκολο στην συνεργασία στο «Marty Supreme». «Είναι τόσο λαμπερός και αφοσιωμένος, άνετος και γεμάτος αυτοπεποίθηση» συμπλήρωσε.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου - η οποία έχει δύο παιδιά, την 21χρονη Apple και τον 19χρονο Moses με τον πρώην σύζυγό της, Κρις Μάρτιν - αποκάλυψε ότι ο γιος της κάλυπτε τα μάτια του κατά τη διάρκεια των σκηνών σεξ της μητέρας του στην ταινία, ενώ η αδελφή του θεώρησε τη μητέρα τους «κακή κοπέλα» επειδή φίλησε τον 30χρονο Τιμοτέ.